Люк Шоу всех перепугал. События вечера, которые вы упустили

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С запуском Лиги наций основные вопросы болельщиков в России и Европе не сильно отличаются. Во-первых, все старательно разбираются в формате турнира — и, судя по количеству англоязычных мемов, дело идет с трудом у всех. Во-вторых, идут попытки понять: отличаются ли матчи Лиги наций по уровню борьбы от обычных товарняков.

Игра Англии и Испании была неплохим способом проверить отношение топ-сборных к новому турниру. И сложилось впечатление, что официальный статус матча заставил обе команды относиться к нему серьезнее. Борьбы было достаточно много, особенно со стороны англичан.

И главный эпизод игры, по сути, свелся к одному единоборству. Во втором тайме Люк Шоу полетел в борьбу за мяч на своем фланге, столкнулся с Карвахалем и рухнул на газон. Нарушения со стороны испанца не было, Шоу тоже действовал в рамках правил. Защитнику просто жутко не повезло в моменте. Дальше все выглядело только страшнее: Шоу лежал без сознания, врачи долго приводили его в чувство. Игрок покидал поле на носилках и в шейном фиксаторе. Футболисты обеих команд выглядели довольно напуганно. К счастью, в итоге все обошлось. Игрок в твиттере пообещал скоро вернуться на поле. Наверняка порадовав своего клубного тренера Жозе Моуринью. Португалец был на матче и после травмы Шоу его показывали чуть ли не чаще скамейки запасных сборной Англии.

Все голы в матче прошли еще в первом тайме, и после травмы Шоу команды в основном рубили друг друга по ногам. Уже в добавленное время Уэлбек вновь закатил мяч в ворота, но секундами ранее судья увидел фол нападающего на Де Хеа. Для вратаря сборной Испании матч был особенным, потому что после ЧМ его много критиковали на родине. Но уже против Англии вернулся лучший вариант Де Хеа: надежный и временами гениальный. Голкипер выдал минимум один топовый сейв, вытащив из-под перекладины мяч после удара Маркуса Рэшфорда. Возможно, Давид просто привык выглядеть гениально в Англии.

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Другим человеком, для которого победа Испании была необходима, был Луис Энрике. Новый главный тренер пришел в сборную после провального чемпионата мира и хотел мощно стартовать. Вдобавок самого Лучо критиковали после публикации списка игроков, вызванных в сборную. Больше всего негодовали по поводу отсутствия Жорди Альбы: защитник сейчас в диком порядке, а Энрике отлично знает его по работе в «Барселоне». Но против Англии играл Маркос Алонсо — возможно, опять же, из-за его клубной принадлежности и лучшей адаптации к британскому футболу. А еще есть ничтожный шанс, что Энрике — фанат красивых историй. Вчера 27-летний Алонсо впервые вышел в стартовом составе своей сборной. 37 лет назад за «фурию роху» дебютировал его отец. Тоже против Англии на «Уэмбли». В любом случае вышло здорово: Испания не проиграла, Алонсо не привез.

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Другая особенность Лиги Наций: в каждый игровой день стабильно есть минимум один топовый матч, но есть и минимум один бой слабых сборных. Конкретно в пятницу преимущество было за играми, которые бы никто в здравом уме сам никогда смотреть не стал. Но если для вас это важно, сообщаем: Люксембург дома вынес Молдову — 4:0. А Беларусь дома грузила пять Сан-Марино, пока на трибунах заряжали «Хто не скача — той маскаль».