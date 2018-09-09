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18:17 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Украины выиграла второй матч на старте Лиги наций

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сборная Украины по футболу нанесла поражение команде Словакии в матче нового турнира под эгидой УЕФА — Лиги наций.

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Встреча первой группы лиги B, прошедшая в воскресенье во Львове, завершилась со счетом 1:0. У хозяев отличился Андрей Ярмоленко, который реализовал пенальти на 80-й минуте.

Сборная Украины, набравшая шесть очков в двух матчах, 16 октября примет команду Чехии в Харькове. Словацкая сборная сыграет с чехами 13 октября в Трнаве.

Украина 1:0
Первый тайм: 0:0
Словакия
9.09.2018, 16:00 Групповой этап: Группа 1 Арена Львов
Главные тренеры
Андрей Шевченко Ян Козак
Голы
80′ Андрей Ярмоленко  
Составы
Андрей Пятов (к) 12
Николай Матвиенко 2
Никита Бурда 5
Ярослав Ракицкий 20
Андрей Ярмоленко 7
Ромеру Бонфим Марлос 11
Александр Караваев 22
Роман Яремчук 18
86′ Тарас Степаненко 6
90+4′ Сергей Сидорчук 16
71′ Руслан Малиновский 8
Александр Зинченко 17
64′ 78′ Евгений Коноплянка 10
Виктор Цыганков 15
23 Мартин Дубравка
3 Мартин Шкртел (к)
4 Любомир Шатка
14 Милан Шкриньяр
15 Томаш Губочан 16′
17 Марек Хамшик
20 Роберт Мак
22 Станислав Лоботка
7 Владимир Вайсс 70′
10 Альберт Руснак
19 Юрай Куцка 78′
6 Ян Грегуш
11 Адам Немец 65′
8 Ондрей Дуда 74′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 0
8 Угловые 2
6 Фолы 11
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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