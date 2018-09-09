Сборная Украины выиграла второй матч на старте Лиги наций
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сборная Украины по футболу нанесла поражение команде Словакии в матче нового турнира под эгидой УЕФА — Лиги наций.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сборная Украины по футболу нанесла поражение команде Словакии в матче нового турнира под эгидой УЕФА — Лиги наций.
Встреча первой группы лиги B, прошедшая в воскресенье во Львове, завершилась со счетом 1:0. У хозяев отличился Андрей Ярмоленко, который реализовал пенальти на 80-й минуте.
Сборная Украины, набравшая шесть очков в двух матчах, 16 октября примет команду Чехии в Харькове. Словацкая сборная сыграет с чехами 13 октября в Трнаве.
|Андрей Шевченко
|Ян Козак
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|0
|8
|Угловые
|2
|6
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос (Греция)