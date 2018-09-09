В матче Грузии и Латвии зафиксирован неудобный для Казахстана результат
В матче группы 1 лиги D Лиги наций в Тбилиси встречались сборные Грузии и Латвии, пишет Sports.kz.
В матче группы 1 лиги D Лиги наций в Тбилиси встречались сборные Грузии и Латвии, пишет Sports.kz.
Сборной Казахстана в противостояние за первое место в квартете с грузинами нужны были потери очков командой Владимира Вайсса, это произошло по причине домашнего поражения подопечных Станимира Стоилова. Как Грузия, так и Латвия имели массу моментов для открытия счета в этом противостоянии, шансов было весьма много, действовали футболисты на встречных курсах, что могло привести к ничьей, однако хозяева придавили, и гости не удержали, нарушение в штрафной и Торнике Окриашвили реализовал пенальти. После этого последовали замены, латыши старались сравнять, только им это не удалось. 1:0 — Грузия берет вторую победу, все 90 минут в ее составе отыграли полузащитники костанайского «Тобола» Джаба Канкава и Ника Квеквескири.
Теперь в группе следующее турнирное положение: Грузия — 6 (2), Андорра — 1 (1), Латвия — 1 (2), Казахстан — 0 (1). В ночь с понедельника на вторник в 00:45 Казахстан проведет свой поединок второго тура на выезде с Андоррой.
Грузия — Латвия 1:0 (0:0)
Гол: Окриашвили с пенальти 77 (1:0).