Дубль Эриксена помог сборной Дании обыграть Уэльс в матче Лиги наций
Сборная Дании победила команду Уэльса в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Орхусе (Дания) на стадионе «Серес Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Сборная Дании победила команду Уэльса в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Орхусе (Дания) на стадионе «Серес Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал хавбек Кристиан Эриксен, отличившийся на 32-й минуте после передачи защитника Хенрика Далсгора. В середине второго тайма Эриксен оформил дубль, реализовав пенальти.
В другом матче 2-го тура Лиги наций сборная Болгария обыграла команду Норвегии. Встреча состоялась в Софии (Болгария) на стадионе «Василь Левски» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол забил болгарский нападающий Радослав Василев на 59-й минуте.
|Йон Йенсен
|Райан Гиггз
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)