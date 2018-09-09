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21:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Эриксена помог сборной Дании обыграть Уэльс в матче Лиги наций

Сборная Дании победила команду Уэльса в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в Орхусе (Дания) на стадионе «Серес Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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Источник: РИА "Новости"

Автором первого мяча стал хавбек Кристиан Эриксен, отличившийся на 32-й минуте после передачи защитника Хенрика Далсгора. В середине второго тайма Эриксен оформил дубль, реализовав пенальти.

В другом матче 2-го тура Лиги наций сборная Болгария обыграла команду Норвегии. Встреча состоялась в Софии (Болгария) на стадионе «Василь Левски» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол забил болгарский нападающий Радослав Василев на 59-й минуте.

Дания 2:0
Первый тайм: 1:0
Уэльс
9.09.2018, 19:00 Групповой этап: Группа 4 NRGi Park (Atletion)
Главные тренеры
Йон Йенсен Райан Гиггз
Голы
32′ Кристиан Эриксен  
63′ Кристиан Эриксен  
Составы
90+1′ Каспер Шмайхель 1
Симон Кьер (к) 4
Матиас Йергенсен 13
Хенрик Дальсгор 14
Йенс Стрюгер Ларсен 17
Томас Дилэйни 8
Кристиан Эриксен 10
Лассе Шене 19
Мартин Брэйтуэйт 11
86′ Юссуф Поульсен 20
Андреас Корнелиус 21
46′ Пионе Систо 23
Виктор Фишер 7
1 Уэйн Хеннесси
2 Крис Гантер
4 Бен Дэйвис 77′
5 Джеймс Честер
20 Крис Мефам
7 Джо Аллен 90+4′
10 Аарон Рэмси
11 Гарет Бэйл (к)
14 Коннор l Робертс 59′
13 Дэвид Брукс
15 Итен Ампаду 71′
22 Тайлер Робертс
17 Том Лоуренс 79′
6 Бен Вудберн
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 1
6 Угловые 1
17 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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