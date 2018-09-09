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21:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болгария победила Норвегию

Сборная Болгарии с минимальным счетом победила Норвегию в матче Лиги наций (1:0).

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Единственный гол на счету нападающего Радослава Василева.

Лига наций C

Группа 3

Болгария — Норвегия — 1:0 (0:0)

Гол: Василев, 59.

Болгария: Илиев, Бандаловски, Бодуров, С. Попов, Чорбаджийски, И. Попов, Костадинов, Райнов (Василев, 50), Десподов (Горанов, 73), Иванов, Краев (Малинов, 82).

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Айер, Мелинг, Нордтвейт, Хенриксен, Йохансен (Фоссум, 62), М. Эль-Юнусси, Берге (Сельнес, 78), Кинг, Йонсен (Серлот, 46).

Предупреждения: И. Попов, 17. Йонсен, 37. Хенриксен, 45+2. Райнов, 46. Берге, 58. Нордтвейт, 79. Илиев, 90+4.

Удаление: Нордтвейт, 88.

Судья: Стефански (Польша).

09 сентября. София. Стадион «Vasil Levski National Stadium».

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