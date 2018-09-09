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21:31 (мск), источник: Советский спорт

Сборная Армении уступила Македонии в матче Лиги наций

Футболисты Македонии одержали победу над командой Армении в домашнем матче 2-го тура Лиги наций со счетом 2:0.

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Источник: РИА "Новости"

В составе македонской сборной голами отметились Эгзиян Алиоски и Горан Пандев.

В следующем матче турнира Македония 13 ноября дома сыграет против команды Лихтенштейна. Армения в тот же день на своем поле примет сборную Гибралтара.

Лига наций
Лига D. Группа 4
2-й тур.

Македония — Армения — 2:0 (1:0).

Голы: Алиоски, 13 (пен.); Пандев, 59.

Македония: Димитриевски, Ристовски, Муслиу, Бейтулаи, Ристевски, Барди (Николов, 74), Спировски, Тричковски (Трайковски, 57), Элмаз, Алиоски, Пандев (Несторовски, 69).

Армения: Айрапетян, Чалишир, Ишханян, Амбарцумян, Ароян, Мкртчян, Барсегян (Саркисов, 77), Мхитарян, Казарян, Малакян (Озбилиз, 68), Адамян (Пиццелли, 46).

Предупреждения: Барсегян (43), Саркисов (80), Николов (84).

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