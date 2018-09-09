Сборная Армении уступила Македонии в матче Лиги наций
Футболисты Македонии одержали победу над командой Армении в домашнем матче 2-го тура Лиги наций со счетом 2:0.
Футболисты Македонии одержали победу над командой Армении в домашнем матче 2-го тура Лиги наций со счетом 2:0.
В составе македонской сборной голами отметились Эгзиян Алиоски и Горан Пандев.
В следующем матче турнира Македония 13 ноября дома сыграет против команды Лихтенштейна. Армения в тот же день на своем поле примет сборную Гибралтара.
Лига наций
Лига D. Группа 4
2-й тур.
Македония — Армения — 2:0 (1:0).
Голы: Алиоски, 13 (пен.); Пандев, 59.
Македония: Димитриевски, Ристовски, Муслиу, Бейтулаи, Ристевски, Барди (Николов, 74), Спировски, Тричковски (Трайковски, 57), Элмаз, Алиоски, Пандев (Несторовски, 69).
Армения: Айрапетян, Чалишир, Ишханян, Амбарцумян, Ароян, Мкртчян, Барсегян (Саркисов, 77), Мхитарян, Казарян, Малакян (Озбилиз, 68), Адамян (Пиццелли, 46).
Предупреждения: Барсегян (43), Саркисов (80), Николов (84).