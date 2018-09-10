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00:14 (мск), источник: ТАСС

Сборная Франции одержала первую победу в Лиге наций, обыграв команду Нидерландов

ТАСС, 9 сентября. Сборная Франции одержала победу над командой Нидерландов со счетом 2:1 в домашнем матче Лиги наций.

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Источник: Reuters

В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (14-я минута) и Оливье Жиру (75), у проигравших отличился Райан Бабел (67). Жиру не забил ни одного гола на победном для сборной Франции чемпионате мира в России.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Сборные Франции и Нидерландов выступают в группе 1 лиги A. Для французской команды этот матч стал вторым в турнире, в первой игре французы сыграли вничью с немцами — 0:0.

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В турнирной таблице группы сборная Франции занимает первое место, набрав четыре очка в двух матчах, голландцы и немцы сыграли по одной игре. В активе немецкой команды одно очко, голландской — 0. Следующий матч группы пройдет 13 октября, в этот день сборная Нидерландов примет команду Германии. Сборная Франции 16 октября сыграет с немцами на своем поле.

Также в воскресенье в группе 1 лиги B сборная Украины одержала вторую победу в двух матчах Лиги наций, обыграв на своем поле команду Словакии со счетом 1:0, а сборная Дании в группе 4 дома переиграла команду Уэльса — 2:0. В группе 3 лиги C сборная Болгарии одержала вторую победу подряд, обыграв команду Норвегии со счетом 1:0, а сборная Кипра одержала победу над командой Словении — 2:1. В группе 1 лиги D сборная Грузии набрала шесть очков из шести возможных, оказавшись во втором туре сильнее команды Латвии — 1:0. В группе 4 сборная Македонии переиграла команду Армении со счетом 2:0 и возглавила группу с шестью очками, а сборная Лихтенштейна оказалась сильнее команды Гибралтара — 2:0.

Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Франция 2:1
Первый тайм: 1:0
Нидерланды
9.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 1 Stade de France
Главные тренеры
Дидье Дешам Роналд Куман
Голы
14′ Кильян Мбаппе  
75′ Оливье Жиру  
  Райан Бабел 67′
Составы
Альфонс Ареола 16
80′ Бенжамен Павар 2
Рафаэль Варан (к) 4
Самюэль Юмтити 5
Кильян Мбаппе 10
Блез Матюиди 14
Поль Погба 6
Н`Голо Канте 13
62′ Люка Эрнандез 21
Бенжамен Менди 22
56′ 81′ Антуан Гризманн 7
Стивен Н`Зонзи 15
89′ Оливье Жиру 9
Усман Дембеле 11
1 Яспер Силлессен
3 Маттейс де Лигт
4 Виргил ван Дейк (к)
5 Дэйли Блинд
6 Дэйви Преппер
7 Френки де Йонг
8 Джорджиньо Вайналдум
10 Мемфис Депай
2 Кенни Тете 82′
12 Дарил Янмат
11 Райан Бабел 88′
19 Люк де Йонг
9 Квинси Промес 76′
20 Руд Вормер
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 2
4 Угловые 2
8 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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