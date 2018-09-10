Промес привез за Нидерланды. У его сборной вагон проблем
Чемпионы мира выигрывают без напряга.
Чемпионы мира выигрывают без напряга.
Возрождение команды Нидерландов откладывается на неопределённый срок. В Лиге наций сборная попала в группу с Германией и Францией и проиграла свой первый матч в группе. Велика вероятность, что по итогу
Против чемпионов мира вышла довольно примитивная по игре сборная без явного лидера. Вся тактика в
Тут сразу несколько
Но худшим на поле в составе гостей точно стал не де Йонг, а Квинси Промес. Новичок «Севильи» самым глупым образом привёз в ворота своей команды гол, отыграв головой в собственную штрафную на соперника. В атаке при этом Промес ничего не показал, а единственное яркое действие за 76 минут на поле — празднование гола с Бабелем. В оправдание Квинси идёт то, что тренерский штаб выпустил его на правый фланг атаки, где он сто лет не играл. Плюс под ним действовал не самый надёжный Кенни Тете. Но если игру смотрели в «Севилье», то использовать Промеса на правом краю в ближайшее время точно не будут. Но и в целом это был скорее Квинси начала сезона из России: слишком уверенный в себе и не слишком готовый работать на команду. Сейчас Промесу не находится места в сборной на родном левом фланге, а если Джастин Клюйверт продолжит прогрессировать в «Роме», то отберёт и правый край.
У Франции всё просто и прекрасно. Команда выиграла чемпионат мира, её средний возраст неприлично мал (26 лет!), а на скамейке сидят Дембеле, Фекир и Лемар. При этом относительно игры на ЧМ-2018 старт в Лиге наций французы начали не так закрыто и прагматично. Дешам даже на полчаса выпустил на поле ультратакующего Бенджи Менди. Собственно, с его края и прилетел единственный гол соперника после ошибки. Хорошо, что есть Оливье Жиру и его умение создавать красивые голы из ничего. С другой стороны, победный гол Франции стал возможен ещё и благодаря ошибке Яспера Силлессена.
Во многом это и определяет разницу между сегодняшними Нидерландами и Францией. У Дешама ключевые игроки клуба уровня «Барселоны» выходят на поле только в концовке. У Рональда Кумана запасной вратарь каталонцев — лучший в стране.
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Показательная история случилась и в Копенгагене. Перед сентябрьскими матчами у Федерации футбола Дании и Союза футболистов возник конфликт по разделению рекламных прав. И на товарищескую игру в Словакию полетела жгучая солянка из любителей и
Перед стартом в Лиге наций игроки и руководство
Ещё из важного: Украина одержала две победы в матчах Лиги наций и возглавила свою группу. Армения с Мхитаряном опять проиграла, на этот раз Македонии. В мегабитве Лихтенштейна и Гибралтара победили хозяева — 2:0.
|Франция
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2:1
Первый тайм: 1:0
|Нидерланды
|Дидье Дешам
|Роналд Куман
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)