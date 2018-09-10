Промес привез за Нидерланды. У его сборной вагон проблем

Источник: Reuters

Возрождение команды Нидерландов откладывается на неопределённый срок. В Лиге наций сборная попала в группу с Германией и Францией и проиграла свой первый матч в группе. Велика вероятность, что по итогу мини-турнира оранжевые займут третье место и вылетят из элитного дивизиона А.

Против чемпионов мира вышла довольно примитивная по игре сборная без явного лидера. Вся тактика в какой-то момент свелась к тому, что Депай долго возился с мячом как можно ближе к чужим воротам, надеясь на фол. Как только зарабатывали стандарт, в чужую штрафную летел Вирджил ван Дейк, и партнёры пытались подачей его найти. Эффективно не получилось ни разу. При этом длинные передачи сборная Нидерландов практически не использовала, хотя именно через такую атаку смогла забить свой единственный мяч.

Тут сразу несколько шок-открытий. Райан Бабель не только всё ещё играет, он всё ещё в порядке. На фоне легковесных партнёров он временами был реальным тараном. Нападающему 31 год, что не мешает ему красить голову в ядовито красный цвет и замыкать передачи в чужой вратарской. При этом вся условно перспективная молодёжь сборной Нидерландов на международном уровне выглядит слабо. Особенно разочаровал Френки де Йонг, по которому всё лето сохла «Барселона». Полузащитника называют кем-то вроде нового Хави и готовы платить за него до 50 млн евро. Но, столкнувшись с сопротивлением уровня Канте и Погба, он ничего не придумал.

Но худшим на поле в составе гостей точно стал не де Йонг, а Квинси Промес. Новичок «Севильи» самым глупым образом привёз в ворота своей команды гол, отыграв головой в собственную штрафную на соперника. В атаке при этом Промес ничего не показал, а единственное яркое действие за 76 минут на поле — празднование гола с Бабелем. В оправдание Квинси идёт то, что тренерский штаб выпустил его на правый фланг атаки, где он сто лет не играл. Плюс под ним действовал не самый надёжный Кенни Тете. Но если игру смотрели в «Севилье», то использовать Промеса на правом краю в ближайшее время точно не будут. Но и в целом это был скорее Квинси начала сезона из России: слишком уверенный в себе и не слишком готовый работать на команду. Сейчас Промесу не находится места в сборной на родном левом фланге, а если Джастин Клюйверт продолжит прогрессировать в «Роме», то отберёт и правый край.

Источник: Reuters

У Франции всё просто и прекрасно. Команда выиграла чемпионат мира, её средний возраст неприлично мал (26 лет!), а на скамейке сидят Дембеле, Фекир и Лемар. При этом относительно игры на ЧМ-2018 старт в Лиге наций французы начали не так закрыто и прагматично. Дешам даже на полчаса выпустил на поле ультратакующего Бенджи Менди. Собственно, с его края и прилетел единственный гол соперника после ошибки. Хорошо, что есть Оливье Жиру и его умение создавать красивые голы из ничего. С другой стороны, победный гол Франции стал возможен ещё и благодаря ошибке Яспера Силлессена.

Во многом это и определяет разницу между сегодняшними Нидерландами и Францией. У Дешама ключевые игроки клуба уровня «Барселоны» выходят на поле только в концовке. У Рональда Кумана запасной вратарь каталонцев — лучший в стране.

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Показательная история случилась и в Копенгагене. Перед сентябрьскими матчами у Федерации футбола Дании и Союза футболистов возник конфликт по разделению рекламных прав. И на товарищескую игру в Словакию полетела жгучая солянка из любителей и мини-футболистов. Федерация футбола говорила, что играть летят те, кому важна страна, но этот экспериментальный состав сгорел словакам 0:3.

Источник: Reuters

Перед стартом в Лиге наций игроки и руководство всё-таки нашли компромисс, так что против Уэльса вышла основная сборная. Итог — победа 2:0, и дубль у главного протестанта Кристиана Эриксена. Новый главный тренер валлийцев Райан Гиггз несколько дней назад красиво начал турнир разгромом Ирландии, но продолжить начатое не удалось. У Гарета Бэйла на пятом матче прервалась голевая серия: до этого он регулярно забивал на старте сезона за «Реал» и сборную.