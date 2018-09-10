УЕФА открыл дело в отношении украинской федерации по итогам матча Лиги наций

Матч Чехия — Украина состоялся 6 сентября в Чехии и завершился победой гостей со счетом 2:1.
Чешской федерации вменяется задержка начала встречи, просчеты в организации (недостаток стюардов), блокирование болельщиками проходов. Украинская сторона обвиняется в использовании болельщиками пиротехники, бросании на поле посторонних предметов, нанесении вреда стадиону. Кроме того, болельщики обеих команд во время матча выбегали на поле.
9 сентября сборная Украины провела домашний матч Лиги наций со словаками (1:0) при пустых трибунах. Санкции на федерацию в виде одного матча без зрителей были наложены за поведение болельщиков во время одного из матчей отбора ЧЕ-2016.
Также УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча Лиги наций Италия — Польша (1:1). Пресс-служба отмечает, что на встрече в Болонье на гостевом секторе были зафиксированы расистские выкрики, а также использование пиротехники.