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19:22 (мск), источник: ТАСС

УЕФА открыл дело в отношении украинской федерации по итогам матча Лиги наций

ТАСС, 10 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении футбольных федераций Чехии и Украины по итогам матча Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Матч Чехия — Украина состоялся 6 сентября в Чехии и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Чешской федерации вменяется задержка начала встречи, просчеты в организации (недостаток стюардов), блокирование болельщиками проходов. Украинская сторона обвиняется в использовании болельщиками пиротехники, бросании на поле посторонних предметов, нанесении вреда стадиону. Кроме того, болельщики обеих команд во время матча выбегали на поле.

9 сентября сборная Украины провела домашний матч Лиги наций со словаками (1:0) при пустых трибунах. Санкции на федерацию в виде одного матча без зрителей были наложены за поведение болельщиков во время одного из матчей отбора ЧЕ-2016.

Также УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча Лиги наций Италия — Польша (1:1). Пресс-служба отмечает, что на встрече в Болонье на гостевом секторе были зафиксированы расистские выкрики, а также использование пиротехники.

Чехия 1:2
Первый тайм: 1:1
Украина
6.09.2018, 21:45 Зрители: 7974 Групповой этап: Группа 1 Miroslava Valenty Stadion
Главные тренеры
Карел Яролим Андрей Шевченко
Голы
4′ Патрик Шик  
  Евгений Коноплянка 45+1′
  Александр Зинченко 90+3′
Составы
Томаш Вацлик 1
Павел Кадержабек 2
Томаш Калас 3
Теодор Гебреселассие (к) 4
Якуб Брабец 5
Ян Боржил 18
21′ Йозеф Хушбауэр 10
53′ Томаш Соучек 15
90′ Ян Сикора 6
Томаш Хоржава 12
45′ Михаэль Крменчик 11
Яромир Змргал 8
83′ Патрик Шик 19
Станислав Тецл 7
12 Андрей Пятов (к)
2 Николай Матвиенко
4 Сергей Кривцов
20 Ярослав Ракицкий
6 Тарас Степаненко
8 Руслан Малиновский
11 Ромеру Бонфим Марлос
22 Александр Караваев
7 Андрей Ярмоленко 66′
17 Александр Зинченко
10 Евгений Коноплянка 77′
15 Виктор Цыганков
18 Роман Яремчук 85′
9 Евгений Селезнев
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 26
5 Удары в створ 10
4 Угловые 5
20 Фолы 8
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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