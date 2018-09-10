Манчини исключил Балотелли из состава сборной Италии перед матчем с Португалией

Перед матчем Лиги наций с Португалией главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини исключил Балотелли из состава.

Отмечается, что тренер считает, что у форварда есть проблемы с физической формой, а также Балотелли удостоился критики после матча с Польшей (1:1).