Манчини исключил Балотелли из состава сборной Италии перед матчем с Португалией
Нападающий «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли набрал 15 кг лишнего веса.
Нападающий «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли набрал 15 кг лишнего веса.
Перед матчем Лиги наций с Португалией главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини исключил Балотелли из состава.
Отмечается, что тренер считает, что у форварда есть проблемы с физической формой, а также Балотелли удостоился критики после матча с Польшей (1:1).