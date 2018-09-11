Сборная Казахстана осталась в меньшинстве и не удержала победу над Андоррой в Лиге наций
Сборная Казахстана сыграла вничью с Андоррой в гостевом матче второго тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана сыграла вничью с Андоррой в гостевом матче второго тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра первой группы дивизиона D проходила на Национальном стадионе в
К этой игре команды подходили в разном настроении: в первом туре казахстанцы на своем поле проиграли Грузии — 0:2, а вот Андорра смогла в гостях отобрать очки у Латвии — 0:0.
По сравнению с прошлой игрой главный тренер сборной Казахстана сделал два изменения в стартовом составе — с первых минут против Андорры вышли центральный защитник Юрий Логвиненко и хавбек Еркебулан Тунгышбаев.
В первом тайме преимущество к себе постепенно прибрала сборная Казахстана, но забить гол у нее не получилось. В итоге на перерыв команды отправлялись при нулевом счете.
Во втором тайме Стойлов сделал две перестановки в атаке. На 59-й минуте вместо именинника Романа Муртазаева на поле появился другой форвард Бауыржан Турысбек, а на 66-й Тунгышбаева сменил Бахтиер Зайнутдинов.
Забил же у сборной Казахстана в итоге — защитник. На 68-й минуте Логвиненко головой замкнул подачу Бауыржана Исламхана с углового и стал автором первого мяча сборной в Лиге наций.
Удержать победный счет или развить успех сборной Казахстана помешало удаление. На 76-й минуте полузащитник Серикжан Мужиков получил вторую желтую карточку и досрочно отправился в раздевалку, а на 86-й хозяева сумели отыграться — забил вышедший на замену хавбек Жорди Алаэс.
В другом матче второго тура этой группы сборная Грузии на своем поле победила Латвию — 1:0. Победный гол хозяев с пенальти забил полузащитник Торнике Окриашвили.
После двух туров Грузия с шестью очками возглавляет таблицу группы. Второй с двумя баллами идет Андорра. Третью строчку с одним очком занимает Латвия, которая за счет лучшей разницы мячей опережает Казахстан.
В третьем туре 13 октября пройдут матчи Грузия — Андорра и Латвия — Казахстан. Групповой этап завершится 19 ноября.
|Хесус "Кольдо" Альварес
|Станимир Стойлов
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Угловые
|11
|18
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Вильяльмур Тораринссон (Исландия)