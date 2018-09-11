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00:05 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана осталась в меньшинстве и не удержала победу над Андоррой в Лиге наций

Сборная Казахстана сыграла вничью с Андоррой в гостевом матче второго тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра первой группы дивизиона D проходила на Национальном стадионе в Андорра-ла-Велья и завершилась со счетом 1:1.

К этой игре команды подходили в разном настроении: в первом туре казахстанцы на своем поле проиграли Грузии — 0:2, а вот Андорра смогла в гостях отобрать очки у Латвии — 0:0.

По сравнению с прошлой игрой главный тренер сборной Казахстана сделал два изменения в стартовом составе — с первых минут против Андорры вышли центральный защитник Юрий Логвиненко и хавбек Еркебулан Тунгышбаев.

В первом тайме преимущество к себе постепенно прибрала сборная Казахстана, но забить гол у нее не получилось. В итоге на перерыв команды отправлялись при нулевом счете.

Во втором тайме Стойлов сделал две перестановки в атаке. На 59-й минуте вместо именинника Романа Муртазаева на поле появился другой форвард Бауыржан Турысбек, а на 66-й Тунгышбаева сменил Бахтиер Зайнутдинов.

Забил же у сборной Казахстана в итоге — защитник. На 68-й минуте Логвиненко головой замкнул подачу Бауыржана Исламхана с углового и стал автором первого мяча сборной в Лиге наций.

Удержать победный счет или развить успех сборной Казахстана помешало удаление. На 76-й минуте полузащитник Серикжан Мужиков получил вторую желтую карточку и досрочно отправился в раздевалку, а на 86-й хозяева сумели отыграться — забил вышедший на замену хавбек Жорди Алаэс.

В другом матче второго тура этой группы сборная Грузии на своем поле победила Латвию — 1:0. Победный гол хозяев с пенальти забил полузащитник Торнике Окриашвили.

После двух туров Грузия с шестью очками возглавляет таблицу группы. Второй с двумя баллами идет Андорра. Третью строчку с одним очком занимает Латвия, которая за счет лучшей разницы мячей опережает Казахстан.

В третьем туре 13 октября пройдут матчи Грузия — Андорра и Латвия — Казахстан. Групповой этап завершится 19 ноября.

Андорра 1:1
Первый тайм: 0:0
Казахстан
10.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 1 Estadi Nacional
Главные тренеры
Хесус "Кольдо" Альварес Станимир Стойлов
Голы
86′ Жорди Алаэс  
  Юрий Логвиненко 68′
Составы
Хосе Антонио Гомес 1
Марк Гонсалес Валес 3
Ильдефонс Сола Лима (к) 6
Хоан Сервос 17
Макс Лловера 20
Кристиан Алехо Мартинес 2
Марк Ребес 4
Марсио де Васконкелос Виейра 8
83′ Мойсес Сан Николас 15
Хорди Гомес Рубио 23
80′ Хесус Рубио 16
Себастьян Перес Гомес 19
39′ 69′ Людовик Клементе 7
79′ Жорди Алаэс 14
1 Ненад Ерич
4 Евгений Постников
18 Дмитрий Шомко (к) 65′
23 Юрий Логвиненко
5 Исламбек Куат
7 Серикжан Мужиков 45+3′ 76′
9 Бауыржан I Исламхан
13 Алексей Щеткин
21 Абзал Бейсебеков 90′
17 Еркебулан Сейдахмет
11 Еркебулан Тунгышбаев 66′ 11′
19 Бактиер Зайнутдинов 84′
14 Роман Муртазаев 59′
15 Бауыржан Турысбек
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 4
0 Угловые 11
18 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Вильяльмур Тораринссон (Исландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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