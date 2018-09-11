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01:33 (мск), источник: ТАСС

Сборная Турции одержала волевую победу над командой Швеции в матче Лиги наций

ТАСС, 10 сентября. Сборная Турции по футболу одержала победу над командой Швеции со счетом 3:2 в гостевом матче Лиги наций. По ходу встречи подопечные Мирчи Луческу проигрывали — 0:2.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Хакан Чалханоглу (51-я минута) и Эмре Акбада (88, 90). У проигравших отличились Айзек Кисе Телен (35) и Виктор Классон (49).

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B и D поднимутся выше.

Сборные Швеции и Турции играют в группе 2 лиги B, в этой же группе выступает команда России. Турецкая сборная провела два матча и набрала три очка, столько же в активе у россиян после одной игры. Шведские футболисты идут без набранных очков.

В следующем матче сборная Швеции 11 октября сыграет с командой России, встреча пройдет в Калининграде. Турецкие футболисты сыграют с россиянами 14 октября в Сочи.

Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Швеция 2:3
Первый тайм: 1:0
Турция
10.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 2 Friends Arena
Главные тренеры
Янне Андерссон Мирча Луческу
Голы
35′ Исаак Телин  
49′ Виктор Классон  
  Хакан Чалханоглу 51′
  Эмре Акбаба 88′
  Эмре Акбаба 90+2′
Составы
Робин Ольсен 1
Виктор Линделеф 3
Людвиг Аугустинссон 6
Понтус Янссон 18
Себастьян Ларссон (к) 7
Виктор Классон 10
Маркус Берг 9
Исаак Телин 22
78′ Микаэль Лустиг 2
Эмиль Крафт 16
56′ Альбин Экдаль 8
Оскар Хильемарк 15
71′ Джимми Дурмаз 21
Маркус Роден 19
1 Синан Болат
4 Эмер Байрам
6 Чаглар Сеюнджю
13 Зеки Челик
22 Каан Айхан
5 Окай Йокушлу
8 Огузхан Езякуп
9 Тосун Дженк
10 Хакан Чалханоглу 86′
19 Юнус Малли
15 Мехмет Топал (к) 62′
20 Эмре Акбаба
17 Дженгиз Юндер 77′
7 Сердар Гюрлер
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 5
4 Угловые 5
13 Фолы 3
2 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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