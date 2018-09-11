Сборная Турции одержала волевую победу над командой Швеции в матче Лиги наций

В составе победителей забитыми мячами отметились Хакан Чалханоглу (51-я минута) и Эмре Акбада (88, 90). У проигравших отличились Айзек Кисе Телен (35) и Виктор Классон (49).

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B и D поднимутся выше.

Сборные Швеции и Турции играют в группе 2 лиги B, в этой же группе выступает команда России. Турецкая сборная провела два матча и набрала три очка, столько же в активе у россиян после одной игры. Шведские футболисты идут без набранных очков.

В следующем матче сборная Швеции 11 октября сыграет с командой России, встреча пройдет в Калининграде. Турецкие футболисты сыграют с россиянами 14 октября в Сочи.