Сборная Португалии по футболу обыграла команду Италии в матче Лиги наций

Мяч на 48-й минуте забил Адриен Силва.

Сборные Португалии и Италии выступают в группе 3 лиги A вместе с командой Польши. Итальянцы провели два матча, набрав одно очко, столько же в активе поляков, у португальцев три очка. В следующем матче сборная Португалии 11 октября на выезде встретится с командой Польши, сборная Италии встретится с поляками 14 октября.

Также в понедельник в группе 1 лиги C сборная Шотландии обыграла команду Албании со счетом 2:0, в турнирной таблице в активе обеих команд по три очка, у сборной Израиля — ни одного. В группе 4 той же лиги сборная Черногории обыграла команду Литвы — 2:0, а сборные Сербии и Румынии сыграли вничью — 2:2. В таблице с четырьмя очками лидируют черногорцы, далее идут сербы, проигрывающие по дополнительным показателям, сборная Румынии занимает третье место (2), Литвы — четвертое (0). В группе 1 лиги D сборные Андорры и Казахстана победителя не выявили — 1:1, в таблице андоррцы занимают второе место с двумя очками, проигрывая лидеру группы сборной Грузии четыре очка, в активе казахстанцев и латвийцев по одному баллу.