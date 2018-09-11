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01:37 (мск), источник: ТАСС

Сборная Португалии по футболу обыграла команду Италии в матче Лиги наций

ТАСС, 10 сентября. Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Италии со счетом 1:0 в домашнем матче Лиги наций.

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Мяч на 48-й минуте забил Адриен Силва.

Сборные Португалии и Италии выступают в группе 3 лиги A вместе с командой Польши. Итальянцы провели два матча, набрав одно очко, столько же в активе поляков, у португальцев три очка. В следующем матче сборная Португалии 11 октября на выезде встретится с командой Польши, сборная Италии встретится с поляками 14 октября.

Также в понедельник в группе 1 лиги C сборная Шотландии обыграла команду Албании со счетом 2:0, в турнирной таблице в активе обеих команд по три очка, у сборной Израиля — ни одного. В группе 4 той же лиги сборная Черногории обыграла команду Литвы — 2:0, а сборные Сербии и Румынии сыграли вничью — 2:2. В таблице с четырьмя очками лидируют черногорцы, далее идут сербы, проигрывающие по дополнительным показателям, сборная Румынии занимает третье место (2), Литвы — четвертое (0). В группе 1 лиги D сборные Андорры и Казахстана победителя не выявили — 1:1, в таблице андоррцы занимают второе место с двумя очками, проигрывая лидеру группы сборной Грузии четыре очка, в активе казахстанцев и латвийцев по одному баллу.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Португалия 1:0
Первый тайм: 0:0
Италия
10.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 3 Estadio da Luz
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Роберто Манчини
Голы
48′ Андре Силва  
Составы
Руй Патрисиу 1
Жоау Канселу 2
Мариу Руй 19
90+4′ Пепе (к) 3
Рубен Диаш 6
42′ Рубен Невеш 13
Андре Силва 9
Бернарду Силва 11
74′ Луиш Мигел Пиззи 20
Ренату Санчеш 6
86′ Виллиам Карвалью 14
Сержиу Оливейра 15
77′ Арминду Брума 7
Желсон Мартинш 18
22 Джанлуиджи Доннарумма
15 Мануэль Лаццари
6 Алессио Романьоли
13 Маттиа Кальдара
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
8 Джакомо Бонавентура
7 Симоне Дзадза
14 Федерико Кьеза 58′
4 Доменико Кришито 74′ 42′
2 Эмерсон
23 Бриан Кристанте 79′
9 Андреа Белотти
17 Чиро Иммобиле (к) 59′
11 Доменико Берарди 70′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 2
6 Угловые 11
15 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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