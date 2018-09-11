Сборная Косова по футболу провела первый официальный матч на домашнем стадионе

Забитыми мячами отметились Арбер Зенели (50-я минута) и Атдхе Нухиу (55).

Сборная Косова провела первый официальный матч в своей стране. Игра прошла на стадионе имени Фадиля Вокри в Приштине. Арена была реконструирована по программе поддержки Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) HatTrick, она вмещает 12 810 зрителей. До этого на протяжении полутора лет команда Косова проводила официальные домашние матчи в Албании.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше.

Сборные Косова и Фарерских островов выступают в группе 3 лиги D. Также в этой группе находятся команды Азербайджана и Мальты, которые свой матч завершили вничью (1:1). После двух туров первое место занимает сборная Косова (4 очка), второе — Фарерских островов (3), третье — Азербайджана (2), четвертое — Мальты (1).