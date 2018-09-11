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01:39 (мск), источник: ТАСС

Сборная Косова по футболу провела первый официальный матч на домашнем стадионе

ТАСС, 10 сентября. Сборная Косова по футболу обыграла команду Фарерских островов со счетом 2:0 в домашнем матче Лиги наций.

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Забитыми мячами отметились Арбер Зенели (50-я минута) и Атдхе Нухиу (55).

Сборная Косова провела первый официальный матч в своей стране. Игра прошла на стадионе имени Фадиля Вокри в Приштине. Арена была реконструирована по программе поддержки Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) HatTrick, она вмещает 12 810 зрителей. До этого на протяжении полутора лет команда Косова проводила официальные домашние матчи в Албании.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше.

Сборные Косова и Фарерских островов выступают в группе 3 лиги D. Также в этой группе находятся команды Азербайджана и Мальты, которые свой матч завершили вничью (1:1). После двух туров первое место занимает сборная Косова (4 очка), второе — Фарерских островов (3), третье — Азербайджана (2), четвертое — Мальты (1).

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 105 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, а также пять членов ЕС. Футбольная федерация Косова была принята в состав УЕФА на конгрессе организации в 2016 году.

Косово 2:0
Первый тайм: 0:0
Фарерские острова
10.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 3 Pristina City Stadium
Главные тренеры
Бернар Шалланд Ларс Ольсен
Голы
50′ Арбер Зенели  
55′ Атдхе Нухиу  
Составы
Самир Уйкани (к) 1
Фидан Алити 3
Амир Ррахмани 13
Мергим Войвода 15
Херолинд Шала 5
Хекуран Криэциу 6
Арбер Зенели 10
Беньямин Кололли 17
78′ Милот Рашица 7
Эдон Жегрова 22
68′ Донис Авдияй 8
Бесар Халими 20
62′ 84′ Атдхе Нухиу 21
Ведат Муричи 18
1 Гуннар Нильсен
3 Вильормур Давидсен
4 Атли Грегерсен (к)
5 Сонни Рагнар Наттестад 54′
16 Рене Йоенсен
6 Халлур Ханссон
17 Гуннар Ватнхамар
14 Йоан Симун Эдмундссон 34′
7 Кай Бартальстову 79′
19 Рогви Бальдвинссон
8 Брандур Хендрикссон Ольсен 62′
10 Селви Ватнхамар
9 Гилли Серенсен 89′
21 Клэйминт Ольсен 90+3′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 3
7 Угловые 3
10 Фолы 16
Судьи
Главный судья Барт Фертентен (Бельгия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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