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01:42 (мск), источник: Sports.kz

«У нас большие проблемы». Стоилов о проблемах сборной Казахстана и причине неудачи в Андорре

Главный тренер национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов поделился на послематчевой пресс-конференции своими впечатлениями от ничьей на чужом поле с Андоррой в рамках группового турнира Лиги наций, сообщает корреспондент Sports.kz с места событий.

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Источник: Sports.kz

— Сегодня, к сожалению, результата, которого ждал лично я, добиться не удалось. 90 минут владели инициативой, но… У нас большие проблемы в завершающей стадии атаки. За 2 игры не забили ни одного гола с игры — только со стандарта…

— Так чего конкретно не хватило, чтобы добиться желаемого результата?

— Первое, — очень легкая ошибка. За 90 минут у Андорры не было моментов, но она забила. Второе, — большие наши проблемы в атаке.

Андорра 1:1
Первый тайм: 0:0
Казахстан
10.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 1 Estadi Nacional
Главные тренеры
Хесус "Кольдо" Альварес Станимир Стойлов
Голы
86′ Жорди Алаэс  
  Юрий Логвиненко 68′
Составы
Хосе Антонио Гомес 1
Марк Гонсалес Валес 3
Ильдефонс Сола Лима (к) 6
Хоан Сервос 17
Макс Лловера 20
Кристиан Алехо Мартинес 2
Марк Ребес 4
Марсио де Васконкелос Виейра 8
83′ Мойсес Сан Николас 15
Хорди Гомес Рубио 23
80′ Хесус Рубио 16
Себастьян Перес Гомес 19
39′ 69′ Людовик Клементе 7
79′ Жорди Алаэс 14
1 Ненад Ерич
4 Евгений Постников
18 Дмитрий Шомко (к) 65′
23 Юрий Логвиненко
5 Исламбек Куат
7 Серикжан Мужиков 45+3′ 76′
9 Бауыржан I Исламхан
13 Алексей Щеткин
21 Абзал Бейсебеков 90′
17 Еркебулан Сейдахмет
11 Еркебулан Тунгышбаев 66′ 11′
19 Бактиер Зайнутдинов 84′
14 Роман Муртазаев 59′
15 Бауыржан Турысбек
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 4
0 Угловые 11
18 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Вильяльмур Тораринссон (Исландия)
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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 Прямая трансляция матча Лиги наций Андорра - Казахстан
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