«У нас большие проблемы». Стоилов о проблемах сборной Казахстана и причине неудачи в Андорре
Главный тренер национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов поделился на послематчевой
Главный тренер национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов поделился на послематчевой
— Сегодня, к сожалению, результата, которого ждал лично я, добиться не удалось. 90 минут владели инициативой, но… У нас большие проблемы в завершающей стадии атаки. За 2 игры не забили ни одного гола с игры — только со стандарта…
— Так чего конкретно не хватило, чтобы добиться желаемого результата?
— Первое, — очень легкая ошибка. За 90 минут у Андорры не было моментов, но она забила. Второе, — большие наши проблемы в атаке.
|Хесус "Кольдо" Альварес
|Станимир Стойлов
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Угловые
|11
|18
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Вильяльмур Тораринссон (Исландия)