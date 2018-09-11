Eurosport: Казахстан не справился даже с Андоррой

Встреча первой группы лиги D проходила на Национальном стадионе в Андорра-ла-Велья и завершилась со счетом 1:1.

Футбол Лига наций D 2018/2019 10.09.2018, 21:45 Андорра 1 Казахстан 1

Первыми счет в матче открыли подопечные Станимира Стойлова. На 68-й минуте Юрий Логвиненко головой замкнул подачу Бауыржана Исламхана с углового и стал автором первого мяча сборной Казахстана в Лиге наций.

Андоррцы отыгрались на 86-й минуте после ошибки Дмитрия Шомко, который выдал пас на Жорди Алаэса и тот сравнял счет.

При этом Казахстан доигрывал матч в меньшинстве после удаления Серикжана Мужикова, получившего вторую желтую карточку на 76-й минуте игры.