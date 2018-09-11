Eurosport: Казахстан не справился даже с Андоррой
«Казахстан не справился даже с Андоррой». Так коротко и ясно Eurosport подвел итог матчу сборных в рамках второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
«Казахстан не справился даже с Андоррой». Так коротко и ясно Eurosport подвел итог матчу сборных в рамках второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча первой группы лиги D проходила на Национальном стадионе в
Первыми счет в матче открыли подопечные Станимира Стойлова. На 68-й минуте Юрий Логвиненко головой замкнул подачу Бауыржана Исламхана с углового и стал автором первого мяча сборной Казахстана в Лиге наций.
Андоррцы отыгрались на 86-й минуте после ошибки Дмитрия Шомко, который выдал пас на Жорди Алаэса и тот сравнял счет.
При этом Казахстан доигрывал матч в меньшинстве после удаления Серикжана Мужикова, получившего вторую желтую карточку на 76-й минуте игры.
После двух туров сборная Казахстана с одним очком занимает последнее место в группе, уступая Латвии (1) по дополнительным показателям. Возглавляет квартет Грузия, набравшая шесть очков в двух играх, второй идет Андорра (2).