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09:13 (мск), источник: Vesti.kz

Eurosport: Казахстан не справился даже с Андоррой

«Казахстан не справился даже с Андоррой». Так коротко и ясно Eurosport подвел итог матчу сборных в рамках второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

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Встреча первой группы лиги D проходила на Национальном стадионе в Андорра-ла-Велья и завершилась со счетом 1:1.

Футбол
Лига наций D 2018/2019
10.09.2018, 21:45
Андорра
1Казахстан1

Первыми счет в матче открыли подопечные Станимира Стойлова. На 68-й минуте Юрий Логвиненко головой замкнул подачу Бауыржана Исламхана с углового и стал автором первого мяча сборной Казахстана в Лиге наций.

Андоррцы отыгрались на 86-й минуте после ошибки Дмитрия Шомко, который выдал пас на Жорди Алаэса и тот сравнял счет.

При этом Казахстан доигрывал матч в меньшинстве после удаления Серикжана Мужикова, получившего вторую желтую карточку на 76-й минуте игры.

После двух туров сборная Казахстана с одним очком занимает последнее место в группе, уступая Латвии (1) по дополнительным показателям. Возглавляет квартет Грузия, набравшая шесть очков в двух играх, второй идет Андорра (2).

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