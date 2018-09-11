«Два удара и один гол». Как Казахстан играл с Андоррой в матче второго тура Лиги наций
Сборная Казахстана по футболу поделила очки с Андоррой во втором туре Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу поделила очки с Андоррой во втором туре Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
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Отметим, команды впервые сыграли вничью. В предыдущих двух встречах побеждали исключительно казахстанцы — 3:0 дома и 3:1 на выезде в рамках отбора на ЧМ-2010.
После второго тура в первой группе дивизиона D с шестью очками лидирует Грузия. Вслед за ней с отставанием на четыре пункта расположилась Андорра, а далее — Латвия и Казахстан, у которых в активе по одному баллу.
В третьем туре, 13 октября, Латвия дома примет Казахстан, а Грузия на своем поле сыграет с Андоррой.