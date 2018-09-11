Текущие события
Футбол. Сборные
13:20
Япония
Коста-Рика
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Чили
Футбол. Сборные
18:00
Узбекистан
Иран
Футбол. Сборные
19:00
Катар
Палестина
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Венгрия
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Финляндия
Эстония
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Беларусь
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Северная Ирландия
Израиль
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Швейцария
Футбол. Лига наций
10.09
Португалия1
Италия0
Футбол. Лига наций
10.09
Швеция2
Турция3
Футбол. Лига наций
10.09
Шотландия2
Албания0
Футбол. Лига наций
10.09
Сербия2
Румыния2
Футбол. Лига наций
10.09
Черногория2
Литва0
Футбол. Лига наций
10.09
Андорра1
Казахстан1
Футбол. Лига наций
10.09
Косово2
Фарерские острова0
Футбол. Лига наций
10.09
Мальта1
Азербайджан1
Все события
Фоторепортажи
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
10Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты
09:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Два удара и один гол». Как Казахстан играл с Андоррой в матче второго тура Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу поделила очки с Андоррой во втором туре Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча в Андорра-ла-Велья завершилась вничью 1:1. При этом хозяева поля нанесли всего два удара по воротам, один из которых и застал врасплох казахстанскую команду не без помощи Дмитрия Шомко. По основным компонентам игры андоррцы уступили подопечным Станимира Стойлова: удары 2−13 (в створ 1−4), угловые 0−11, офсайды 1−1, пасы 175−526 (точные 90−425), отборы/перехваты/подборы 17−30, желтые карточки 2−5, удаления 0−1, фолы 18−13, владение мячом 29%-71%.

Футбол
Лига наций D 2018/2019
10.09.2018, 21:45
Андорра
1Казахстан1

Отметим, команды впервые сыграли вничью. В предыдущих двух встречах побеждали исключительно казахстанцы — 3:0 дома и 3:1 на выезде в рамках отбора на ЧМ-2010.

После второго тура в первой группе дивизиона D с шестью очками лидирует Грузия. Вслед за ней с отставанием на четыре пункта расположилась Андорра, а далее — Латвия и Казахстан, у которых в активе по одному баллу.

В третьем туре, 13 октября, Латвия дома примет Казахстан, а Грузия на своем поле сыграет с Андоррой.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Андорра
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
ПСЖ отправил Буффона в запас и доверил ворота выпускнику академии
«Реал» признан лучшим клубом Европы по версии ECA
Вне сборной и без голов в «Ювентусе»: что творится с Роналду
Черчесов: Карпин что-то сказал? Дальше можете не продолжать
ITF сделала заявление по конфликту Серены Уильямс с арбитром
Буффона посадят в запас в ПСЖ
Ковальчук впервые тренировался в составе «Лос-Анджелес Кингз»
Дзюба — человек года по версии GQ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь