«Два удара и один гол». Как Казахстан играл с Андоррой в матче второго тура Лиги наций

Встреча в Андорра-ла-Велья завершилась вничью 1:1. При этом хозяева поля нанесли всего два удара по воротам, один из которых и застал врасплох казахстанскую команду не без помощи Дмитрия Шомко. По основным компонентам игры андоррцы уступили подопечным Станимира Стойлова: удары 2−13 (в створ 1−4), угловые 0−11, офсайды 1−1, пасы 175−526 (точные 90−425), отборы/перехваты/подборы 17−30, желтые карточки 2−5, удаления 0−1, фолы 18−13, владение мячом 29%-71%.

Футбол Лига наций D 2018/2019 10.09.2018, 21:45 Андорра 1 Казахстан 1

Отметим, команды впервые сыграли вничью. В предыдущих двух встречах побеждали исключительно казахстанцы — 3:0 дома и 3:1 на выезде в рамках отбора на ЧМ-2010.

После второго тура в первой группе дивизиона D с шестью очками лидирует Грузия. Вслед за ней с отставанием на четыре пункта расположилась Андорра, а далее — Латвия и Казахстан, у которых в активе по одному баллу.