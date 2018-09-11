Вне сборной и без голов в «Ювентусе»: что творится с Роналду

Источник: Reuters

Действующий чемпион Европы сборная Португалии после яркой вспышки в первом матче чемпионата мира — 2018, когда «европейские бразильцы» добились боевой ничьей (3:3) с Испанией на групповом этапе, больше не радовала своих поклонников бойкой игрой.

В дальнейшем на мундиале подопечные Фернанду Сантуша с трудом (и не совсем по делу) обыграли Марокко (1:0), разошлись миром с Ираном (1:1) и просочились в 1/8 финала, где логично уступили Уругваю (1:2).

Во всех этих встречах португальцы показали явный недостаток креатива в атаке, в большинстве случаев просто пытаясь навесить на своего капитана Криштиану Роналду, который великолепно играет головой.

Комбинационных действий и попыток взлома обороны соперника через передачи у красно-зеленых было довольно мало.

С одной стороны, их ставка на Роналду была вполне оправдана: в триумфальном матче с Испанией нападающий оформил хет-трик, а Марокко забил головой и принес победу.

Но в других матчах, когда команда соперника умело закрывала высокого нападающего, у португальцев начинались серьезные проблемы. Очевидно, что коллективу пора научиться обходиться без помощи 33-летнего нападающего — хотя бы на случай, если у него будет травма и не пойдет игра.

И этой осенью подопечным Фернанду Сантуша представилась такая возможность: Роналду взял самоотвод.

«После разговора с Криштиану, на тот момент уже подписавшего контракт с “Ювентусом”, и учитывая процесс адаптации в новом клубе, мы приняли решение, что на этот раз он не будет вызван в сборную», — приводит слова Сантуша A Bola.

Статусные игроки на такие меры идут довольно редко. Дело может быть либо в травме, либо в необходимости отдыха после какого-то напряженного отрезка в карьере. Однако отказываться от сборной, чтобы получше закрепиться в клубе, — это что-то новенькое для Роналду.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnbN5_0lEx4/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-07T12:41:37+00:00">7 Сен 2018 в 5:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, конечно, заявлял, что звездному нападающему не гарантировано место в составе, однако эти слова больше казались формальностью.

Не может же наставник признать публично, что у него в команде появился «неприкасаемый» — это не очень корректно по отношению к остальным.

Но в том, что купленный за €112 млн футболист, который каждый год претендует на получение «Золотого мяча», будет регулярно получать игровое время, вряд ли кто-то сомневался.

С этим действительно нет проблем: Роналду вышел в трех матчах чемпионата Италии из трех и провел на поле максимально возможное количество времени. В этих встречах португалец отдал одну голевую передачу — для дебютанта Серии А результат рабочий.

Однако Криштиану — это особенный новичок, и тот факт, что за 270 минут, проведенных на поле (а с учетом добавленного времени немного больше) он до сих пор не отличился голом, уже вызывает беспокойство.

В этих матчах «Ювентус» встречался с «Кьево» (последнее место в Серии А прямо сейчас), «Пармой» (17-е из 20-ти) и «Лацио» (16-е). Понятно, что прошло всего три игры и в будущем положение этих команд в турнирной таблице может здорово измениться, но то, что старт сезона у них не задался, очевидно.

Тем не менее Роналду не смог отличиться в ворота этих коллективов даже при активной поддержке таких партнеров, как Федерико Бернардески, Дуглас Коста, Пауло Дибала и Марио Манджукич. Со стороны обороны начинания португальца старался поддерживать скоростной защитник Алекс Сандро, который нередко подключается в атаку, однако и это пока не вылилось в результат.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» честно старается порадовать своих новых фанатов. Он нанес уже 22 (!) удара по воротам соперника — первый показатель в Италии с огромным отрывом. Но все мимо.

Потому что качество этих ударов претерпело изменения. В Испании Роналду нередко «расстреливал» голкипера с довольно близкого расстояния, врываясь в штрафную площадь с фланга, либо отклеиваясь от защитника, пока тот отвлекался на кого-нибудь другого (очень полезны тут были перемещения Карима Бензема, который свободно двигается по всему полю, сбивая с толку опекунов). Кроме того, португалец отлично играл на опережение, неожиданно ускоряясь в чужой штрафной по направлению к мячу.

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В Италии, которая славится умением играть в обороне, защитники более цепко следят за Роналду и не позволяют ему спокойно применять старые наработки.

Во всех трех матчах португалец почти всегда был в сопровождении опекунов, которые стараются держать с ним максимально короткую дистанцию в поле, а уж в момент приближения нападающего к штрафной плотность достигает своего максимума. В итоге Криштиану вынужден бить с некомфортного для себя расстояния (примерно в половине случаев — из-за пределов штрафной), и логично, что он постоянно промахивается. Португалец уже давно не является лучшим по голам с дальней дистанции, и вряд ли в 33 года он вернет себе это качество.

В таких случаях можно попытаться взломать насыщенную оборону креативной комбинационной игрой — «стеночки», пасы черпачком, проникающие передачи, однако Роналду еще не настолько сыгран с партнерами, чтобы сполна воспользоваться выгодами данного способа.

Кроме того, Бернардески и Коста — все же не Лука Модрич и Тони Кроос, как и Сандро — далеко не Марсело в плане креатива.

В «Реале» обыграть с места, отдать опаснейшую передачу и неплохо пробить может 90% состава, включая защитников. Даже запасной оборонец Начо уже прославился как автор изумительных голов с дальней дистанции.

В «Ювентусе» игроки гораздо более дисциплинированны в обороне, чем представители «Реала», но по своим умениям в атаке они все же уступают бывшей команде Роналду.

Кроме того, для каждого игрока Серии А, который впервые встречается с португальцем в составе «Ювентуса», остановить Криштиану — это дело принципа, что ничуть не облегчает жизни нападающему.

Кажется, что и сам португалец не ожидал, что у него возникнут такие сложности с дебютным голом, учитывая, что он перешел в клуб, безоговорочно доминирующий в чемпионате Италии.

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Это выливается в нервы, который порой становятся единственным препятствием на пути к забитому мячу. После матча с «Лацио» широкое распространение получило видео, на котором Роналду, находясь перед пустыми воротами, попал себе в пятку. Мяч потом добил Марио Манджукич, но чем можно объяснить такое невероятное невезение португальца? У игрока копится внутреннее раздражение и теряется хладнокровие, необходимое на острие атак.

Роналду всегда являлся перфекционистом и даже в 33 года не желает почивать на лаврах. Поэтому его решение остаться в составе «Ювентуса», чтобы не сбивать себя с толку сменой обстановки и совершенно другими эмоциями после игры за сборную, а провести больше тренировок со своими партнерами выглядит вполне рациональным.

Пока не получается в одном деле, лучше сосредоточиться на нем, а не кидаться на другое.

Кроме того, это может пойти и на пользу сборной Португалии, которая в первом для себя матче Лиги наций без Роналду полностью переиграла (вот это ирония судьбы) команду Италии, хоть и одержала победу лишь со скромным счетом 1:0.

Возможно, Криштиану тоже скоро подберет ключи к загадочной итальянской обороне.