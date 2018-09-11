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10:40 (мск), источник: БЕЛТА

Национальная сборная Беларуси по футболу сыграет в Кишиневе с Молдовой в Лиге наций

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по футболу сыграет сегодня в Кишиневе с Молдовой во втором туре Лиге наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

После стартовых матчей в дивизионе D в группе 2 команды подходят с разным настроением к очному противостоянию. Подопечные Игоря Криушенко разгромили 8 сентября на стадионе «Динамо» в Минске Сан-Марино — 5:0, в то время как Молдова в гостях потерпела неожиданно крупное поражение от Люксембурга — 4:0. После этой неудачи хозяева поля в Кишиневе на стадионе «Зимбру» постараются реабилитироваться перед своими болельщиками, о чем заявили в СМИ перед встречей с белорусами.

Футбол
Лига наций D 2018/2019
11.09.2018, 21:45
Молдавия
-Беларусь-

Команда под руководством Игоря Криушенко прибыла в столицу Молдовы 9 сентября. Как отметили в пресс-службе БФФ, сборная провела пару теоретических занятий и тренировку на «Зимбру». Ранее команды Молдовы и Беларуси встречались шесть раз: две победы у наших футболистов, две — у соперников, а еще две игры завершились вничью.

Матч Молдова — Беларусь начнется сегодня на стадионе «Зимбру» в 21.45. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

Во втором туре в группе 2 сегодня также сыграют Сан-Марино и Люксембург (21.45). В дивизион D входят еще 12 команд с наиболее низким рейтингом УЕФА, которые, кроме группы 2, разбиты еще на три квартета. Победители групп сыграют в плей-офф, а лучшая сборная получит право выступить на чемпионате Европы 2020 года.

Лига наций — новый турнир, который организован УЕФА и призван заменить большинство товарищеских матчей национальных команд официальными, что позволит играть с равными по классу соперниками и обеспечит стабильное развитие футбола на уровне сборных.

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