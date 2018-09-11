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10:49 (мск), источник: Vesti.kz

При каком раскладе Казахстан может победить в своей группе в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу после упущенной победы над Андоррой в матче второго тура Лиги наций оказалась в затруднительном турнирном положении, передает корреспондент Vesti.kz.

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Теперь ее отставание от главного конкурента в борьбе за выход в дивизион С Грузии увеличилось до пяти очков. Правда, теоретические шансы на победу в своем квартете у подопечных Станимира Стойлова сохранились. На решение поставленной задачи им необходимо в оставшихся матчах побеждать, а грузины должны проиграть две игры или при другом раскладе недобрать очки. Будет, конечно, непросто, но казахстанская команда сама загнала себя в угол, из которого придется выбираться героическими усилиями.

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Решающая игра, судя по всему, состоится 19 ноября, когда Грузия дома примет Казахстан. До этого будем надеться, команда Владимира Вайсса оступится в выездных играх с Латвией и Андоррой, а Казахстан в свою очередь сможет наверстать упущенное.

Что касается непосредственно матча в Андорра-ла-Велья, то казахстанцы упустили победу после невынужденных ошибок Серикжана Мужикова и Дмитрия Шомко. Потеря мяча полузащитником «Астаны» привела к его дальнейшему удалению, а нашего капитана, возможно, подвела излишняя самоуверенность — играй он против тех же грузин или латышей, наверняка, выбил бы мяч куда подальше вместо того чтобы отдавать его на ближнего. Но вешать всех собак на них неправильно, так как сборной следовало решать исход матча намного раньше. Надеемся, что тренерский штаб сделает правильные выводы из проведенных игр.

Пока после второго тура Казахстан расположился на последнем, четвертом месте в первой группе дивизиона D. Лидерство в таблице закрепила Грузия, а вслед за ней оказались Андорра и Латвия. Подробное турнирное положение команд приведено по этой ссылке.

В третьем туре, 13 октября, Латвия дома примет Казахстан, а Грузия на своем поле сыграет с Андоррой.

Отметим, что победители групп дивизиона D выйдут в дивизион С и сыграют в стыковых матчах за выход на Евро-2020. В «стыках» примут участие 16 победителей групп Лиги наций, они поведут борьбу за четыре путевки в финальную стадию чемпионата Европы. Их получат победители дивизионов.

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