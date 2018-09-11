Горная болезнь. За что так с нами, Андорра?..

Если разбираться, то по такой игре, как с Андоррой, казахстанцы, безусловно, побеждать должны были. Но, как оказалось, — не обязаны. Во всяком случае, со стороны все выглядело так, что гости играли в достаточно непривычный для себя наступательный футбол, в то время как пиренейцы просто жестко оборонялись — так, как они это делают уже на протяжении долгих лет. И нашла коса на камень — такая тактика сыграла в пользу местной дружины. Причем в ситуации, когда, казалось бы, победу гости после забитого ими мяча должны были в любом случае выцарапывать. Даже вдесятером, а пришлось бы — и вдевятером, и ввосьмером. Однако — нет. Андоррцы сумели-таки подкараулить невероятнейшую ошибку фаворитов, как все твердили, матча, и вколотили им мяч по самое не хочу. После чего турнирные перспективы казахстанцев в нынешнем сезоне Лиги наций растаяли буквально как с белых яблонь дым. И даже еще, к сожалению, быстрее…

Футбол Лига наций D 2018/2019 10.09.2018, 21:45 Андорра 1 Казахстан 1

Крошечный стадион с изумительной акустикой от души, казалось, вторил ликованию весьма немногочисленной андоррской футбольной торсиды. Небольшая группа заводил под ритмичный грохот барабанов старалась достучаться до своих футболистов, и, похоже, пиренейским ударникам это вполне удавалось. Так жестко, как андоррцы, против сборной Казахстана давно никто не играл. Отчасти и из-за этого плеймейкер гостей Бауыржан Исламхан опускался непривычно низко и даже выполнял временами оборонительные функции. Хозяева, по большому счету, глубоко окопались в обороне не на своей даже половине поля, а на ее четверти. Казалось, казахстанцам нужно только забить — и все должно встать на свои места. Забили. После очередного навеса в штрафную национальной сборной Андорры пришедший помочь товарищам по команде в атаке Юрий Логвиненко с близкого расстояния расстрелял чужие ворота ударом головой. Все встало, казалось, куда нужно. Однако, к огромному сожалению, ненадолго… Вскоре после удаления своего футболиста сборная Казахстана осталась в меньшинстве, а после и вовсе сама подарила хозяевам поля отличную возможность забить. Те, ждавшие подобного момента практически на протяжении всего поединка, прощать своего соперника были, однозначно, не намерены. В результате получилось, как получилось.

Можно теперь рвать на разных участках тела волосы, можно пытаться бить кулаками в грудь, но происшедшего, по факту, не воротишь — нынешний сезон Лиги наций УЕФА для национальной сборной Казахстана фактически уже потерян. За четыре матча фору в 5 очков у грузин отыграть фактически невозможно. Тем более, что сейчас, после поединка в Андорре-ла-Велье, весьма воспрянут духом и следующие наши оппоненты — игроки национальной дружины Латвии. И уж они точно выложатся по максимуму, чтобы дать подопечным Станимира Стоилова настоящий бой. И в первом матче, и в следующем. Как бы горько для всех для нас это не звучало, пожалуй, турнирные заботы болгарский специалист может теперь отодвинуть на второй план и заняться построением по ходу нынешней Лиги наций в национальной сборной Казахстана совершенно нового коллектива. В котором, возможно, смогут играть и некоторые нынешние лидеры данной команды — при условии, что станут делать они это далеко не так, как в матчах с теми же Грузией и Андоррой.

Все преходяще, как ни крути. Неудачи сменяются успехами. Главное, — не стоять на месте и стараться работать на перспективу. Тем более, когда все условия для этого созданы.