Хамитов: Надо возвращаться в Азию. В Европе наши футболисты выглядят как пастухи

«Не могу сказать что смотрел весь матч, но я следил за результатом как человек, который в любом случае будет болеть за своих. В спорте с каждым боем и каждым матчем нужно расти, а я роста так и не увидел.

Я считаю, что Казахстану нужно вернуться в Азиатскую лигу, нам в Европе делать нечего. Это все равно, что водителя автобуса посадить за руль самолёта. Пора понять, что выше головы не прыгнешь. Чем раньше мы это поймем, тем лучше для нас. Главная проблема в том, что мы требуем больших результатов от наших футболистов. В Европе они смотрятся как пастухи.

«Астана» — это команда самообмана. Мы обманываем самих себя. Всем известно, что без легионеров — это фейковая команда. Можно привезти Роналду и Месси в «Астану» и гордиться победами, но от этого для нашего спорта не будет пользы. Вы не можете победить тех, кто играет для себя и в то же время считаете себя профи… В такой ситуации вы либо дурак, либо с вами что-то не то..

Я давно говорил пусть играют для себя. Если они своими силами покажут то, что сделала Россия на чемпионате мира, то их можно финансировать. Так и делают в других видах спорта. А сейчас я вижу самую тупую трату денег народа.

Я ни в коем случае не хочу обидеть футболистов, они такие же спортсмены, как и мы все. Не их вина, что глупые люди отправляют их туда, где их ждет только позор. Проблема гораздо выше и глубже, — отметил Хамитов.

Ранее Хамитов раскритиковал отечественный футбол после поражения сборной от Грузии в первом матче Лиги наций.

Отметим, что после ничьей с Андоррой сборная Казахстана имеет в своем активе одно очко и располагается на последнем, четвертом месте в первой группе дивизиона D.