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14:34 (мск), источник: Vesti.kz

Хамитов: Надо возвращаться в Азию. В Европе наши футболисты выглядят как пастухи

Известный отечественный боец смешанных единоборств Куат «Найман» Хамитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz предложил вернуть Казахстан в Азиатскую футбольную конфедерации. Об этом он заявил после того, как сборная сыграла в ничью с Андоррой (1:1) в выездном матче Лиги Наций.

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«Не могу сказать что смотрел весь матч, но я следил за результатом как человек, который в любом случае будет болеть за своих. В спорте с каждым боем и каждым матчем нужно расти, а я роста так и не увидел.

Я считаю, что Казахстану нужно вернуться в Азиатскую лигу, нам в Европе делать нечего. Это все равно, что водителя автобуса посадить за руль самолёта. Пора понять, что выше головы не прыгнешь. Чем раньше мы это поймем, тем лучше для нас. Главная проблема в том, что мы требуем больших результатов от наших футболистов. В Европе они смотрятся как пастухи.

«Астана» — это команда самообмана. Мы обманываем самих себя. Всем известно, что без легионеров — это фейковая команда. Можно привезти Роналду и Месси в «Астану» и гордиться победами, но от этого для нашего спорта не будет пользы. Вы не можете победить тех, кто играет для себя и в то же время считаете себя профи… В такой ситуации вы либо дурак, либо с вами что-то не то..

Я давно говорил пусть играют для себя. Если они своими силами покажут то, что сделала Россия на чемпионате мира, то их можно финансировать. Так и делают в других видах спорта. А сейчас я вижу самую тупую трату денег народа.

Я ни в коем случае не хочу обидеть футболистов, они такие же спортсмены, как и мы все. Не их вина, что глупые люди отправляют их туда, где их ждет только позор. Проблема гораздо выше и глубже, — отметил Хамитов.

Ранее Хамитов раскритиковал отечественный футбол после поражения сборной от Грузии в первом матче Лиги наций.

Отметим, что после ничьей с Андоррой сборная Казахстана имеет в своем активе одно очко и располагается на последнем, четвертом месте в первой группе дивизиона D.

В третьем туре, 13 октября, Латвия дома примет Казахстан, а Грузия на своем поле сыграет с Андоррой.

Андорра 1:1
Первый тайм: 0:0
Казахстан
10.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 1 Estadi Nacional
Главные тренеры
Хесус "Кольдо" Альварес Станимир Стойлов
Голы
86′ Жорди Алаэс  
  Юрий Логвиненко 68′
Составы
Хосе Антонио Гомес 1
Марк Гонсалес Валес 3
Ильдефонс Сола Лима (к) 6
Хоан Сервос 17
Макс Лловера 20
Кристиан Алехо Мартинес 2
Марк Ребес 4
Марсио де Васконкелос Виейра 8
83′ Мойсес Сан Николас 15
Хорди Гомес Рубио 23
80′ Хесус Рубио 16
Себастьян Перес Гомес 19
39′ 69′ Людовик Клементе 7
79′ Жорди Алаэс 14
1 Ненад Ерич
4 Евгений Постников
18 Дмитрий Шомко (к) 65′
23 Юрий Логвиненко
5 Исламбек Куат
7 Серикжан Мужиков 45+3′ 76′
9 Бауыржан I Исламхан
13 Алексей Щеткин
21 Абзал Бейсебеков 90′
17 Еркебулан Сейдахмет
11 Еркебулан Тунгышбаев 66′ 11′
19 Бактиер Зайнутдинов 84′
14 Роман Муртазаев 59′
15 Бауыржан Турысбек
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 4
0 Угловые 11
18 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Вильяльмур Тораринссон (Исландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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