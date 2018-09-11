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16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини ужасно начал в сборной Италии. Уже пошли знакомые оправдания

Пока его результат — одна победа в пяти матчах.

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Источник: Reuters

«Наша главная проблема — мы не забиваем». Угадайте, когда Роберто Манчини это сказал? После поражения от «Краснодара»? После поражения от «Локомотива»? После поражения от сборной Португалии? Правильный ответ — всегда. В каждом из перечисленных случаев, и во многих других.

Хейтить вот эту сборную Италии, у которой нет полузащиты, нет звёзд и нет харизматичного лидера — даже как-то неспортивно. Смена поколений в сборной превратилась в объективную проблему, которая уже застарела и доросла до такого масштаба, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини предлагает решать её с помощью лимита на легионеров. И его идея пользуется поддержкой. Поэтому критиковать «скуадру адзурру» просто за результат, за ничьи с Польшей и Голландией, за поражения от Франции и Португалии нет смысла. Получить такие результаты в процессе глобальной перестройки — не стыдно. Стыдно получить такие результаты определённым образом.

50 оттенков сборной Италии

Вчера итальянцы пробили в створ ворот Патрисиу дважды, оба удара издали. В ворота Польши попали два раза, один раз из пределов штрафной — с пенальти. С игры точных ударов из пределов штрафной нет уже больше 180 минут. И если болельщику простительно видеть в этом причину плохой игры, а не следствие, то для тренера это недопустимо.

Италия плохо играет не потому, что мало бьёт из опасных зон. Италия мало бьёт из опасных зон, потому что плохо играет. Об этом стоит сказать подробнее.

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В двух официальных матчах Манчини попробовал две схемы: 4−4−2 с Польшей и 4−3−3 с Португалией. В обоих случаях кадровые решения вызывали вопросы. Пеллегрини и Гальярдини, вероятно, должны были развязать руки Жоржиньо, снизив давление на него. Но оба недостаточно хорошо открывались. Гальярдини хотя бы компенсировал это агрессивной игрой в обороне, а Пеллегрини просто растворился. Манчини отреагировал, выпустил в полузащиту Бонавентуру: тот не играет крайним в тройке, но хотя бы достаточно техничен, чтобы поддерживать качество паса Жоржиньо.

Но слабый контроль мяча — только одна из проблем. Крайние защитники Италии играют по принципу, который легенда приписывает Петру Великому. Исполнительно, с энтузиазмом и без мозгов. Даже когда Жоржиньо удаются качественные диагонали, Дзаппакоста, Ладзари, Бираги и Эмерсон всё портят примитивными решениями. Вернуть мяч назад ближнему — ещё не худший вариант, по сравнению с некоторыми навесами. В игре с Португалией итальянцы выполнили 27 навесов. Если вы считаете, что это слишком много, то у меня плохая новость: в игре с Польшей навесов было 37. Основная причина — Бираги. Этот трудолюбивый молодой человек сбегал по бровке и навесил в штрафную 19 раз (с нулевым КПД).

Чтобы достигнуть полной гармонии, слабому контролю мяча и бессмысленным кроссам с флангов не хватает ещё чего-то. Конечно, статичных форвардов. Балотелли в матче с Польшей трусцой бегал по полю без особой связи с командой, так что на него обрушился Арриго Сакки. «В футболе интеллект важнее ног, так что в сборную нужно вызывать игроков, у которых есть интеллект». Манчини сказал дежурные слова в защиту форварда, но через три дня не включил его даже в заявку на матч. Но это не значит, что Балотелли — худший форвард в команде. Про Беллотти можно сказать всё то же самое, при этом у него нет класса Балотелли, и от него нельзя ждать, что он вытащит матч одним нестандартным решением. Иммобиле, очевидно, просто в плохой форме, так как одно из главных его достоинств — постоянные перемещения на высокой скорости — не было обнаружено. Пожалуй, неплох был только Дзадза, который делал именно то, чего от него ждут: проводил много времени вне штрафной, навязывал борьбу за каждый мяч, агрессивно прессинговал.

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Почему виноват Манчини

Чтобы такая команда добилась результата в матчах с двумя сборными, которые съездили на последний чемпионат мира, не нужно быть гением — но нужно много и хорошо поработать. Поискать слабые места соперников. Задействовать все собственные качества.

Вместо этого Манчини в обоих матчах ставил игроков на незнакомые позиции. Жоржиньо всю карьеру играет в тройке — с Португалией он оказался в паре с Кристанте. Бонавентура помогал в билд-апе с Польшей, когда вышел на замену крайним в тройке — в следующем матче он появился с первых минут на фланге, оторвался от центра и был бесполезен. Берарди вышел спасать вместо Иммобиле, но зачем-то заменил его по позиции, хотя всю жизнь играет на правом фланге. Кьеза, который в «Фиорентине» играет форварда, вышел крайним полузащитником и (сюрприз) не справился в обороне. Все эти интересные тактические решения можно охарактеризовать одним словом: зачем?

Можно поменять двух игроков местами, можно поставить атакующего полузащитника в нападение, можно чередовать, какой именно из защитников побьёт рекорд по навесам, но это не может замаскировать кризис идей. Важное качество Манчини, которое помогало ему на протяжении всей карьеры: он не изобретатель. Он всегда готов полагаться на мастерство своих игроков, не жертвовать их индивидуальными качествами ради схемы и тактических идей. Это такой анти-Конте. Даже в «Зените» его подход работал, пока ключевые игроки не получили травмы. Но сейчас сборная Италии индивидуально слишком слаба для этого. Манчини отказывается от привычных принципов и начинает тактические поиски. Так вот, лучше не стоит. С этим у него проблемы.

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Какого цвета будущее сборной Италии?

В сборной Италии нет суперзвезды. Нет гениальных защитников. Нет лидера на поле. Нет лидера в раздевалке. И всего один хороший полузащитник, которому нужна определённая игровая модель, чтобы показывать хороший футбол. Это — стартовые данные, точка, от которой нужно отталкиваться. Это не приговор: даже с такими данными может быть не стыдно. Но нужен правильный подход. У Конте на ЧЕ-2016 не было топ-команды, но у него лучший футбол в жизни показали Джаккерини, Эдер, Пелле, Дармиан. Италия сделала ставку на компактность, подстраховка была главным словом сборной, между игроками трудно было не то что проскочить самому, а пробросить мяч. Это пример правильного подхода.

На ЧЕ-2012 у Пранделли тоже не было топ-команды: Абате, Бальдзаретти, Монтоливо, Диаманти не претендовали на статус звёзд, хотя играли в основе. Но Пранделли сделал ставку на талант Кассано и Балотелли. Они могли ходить пешком, но постоянно искали возможность для нестандартного решения. Италии везло, Италия прошла Англию по пенальти, но забила пару красивейших голов и добралась до финала. Это пример правильного подхода. Тем более, когда на поле можно выпустить Жоржиньо, Инсинье и Бернардески.

У Италии нет суперзвезды, но талантливый игрок может ей стать в сборной. Нет гениальных защитников, но нехватку гениальности в Италии в футболе исторически принято компенсировать героизмом. Нет лидера на поле — тем легче им стать. Статус просто валяется под ногами, только подбери. У Манчини состав не того уровня, к которому он привык, и нет возможностей усиления, к которым он привык. Самое время начать тренировать тех, кто есть.

Почти год назад Италия не пробилась на чемпионат мира. Конечно, системный кризис был огромным, но всё-таки, на турнир, где играет Саудовская Аравия, можно попасть и с кризисом. Тогда катастрофа была следствием нескольких конкретных провальных решений тренера, в результате которых сборная на неделю просто перестала быть собой. Прошёл год. Италия по-прежнему не стала собой. И это беспокоит сильнее, чем единственная победа Манчини в пяти первых матчах.

Португалия 1:0
Первый тайм: 0:0
Италия
10.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 3 Estadio da Luz
Главные тренеры
Фернанду Сантуш Роберто Манчини
Голы
48′ Андре Силва  
Составы
Руй Патрисиу 1
Жоау Канселу 2
Мариу Руй 19
90+4′ Пепе (к) 3
Рубен Диаш 6
42′ Рубен Невеш 13
Андре Силва 9
Бернарду Силва 11
74′ Луиш Мигел Пиззи 20
Ренату Санчеш 8
86′ Виллиам Карвалью 14
Сержиу Оливейра 15
77′ Арминду Брума 7
Желсон Мартинш 18
22 Джанлуиджи Доннарумма
15 Мануэль Лаццари
6 Алессио Романьоли
13 Маттиа Кальдара
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
8 Джакомо Бонавентура
7 Симоне Дзадза
14 Федерико Кьеза 58′
4 Доменико Кришито 74′ 42′
2 Эмерсон
23 Бриан Кристанте 79′
9 Андреа Белотти
17 Чиро Иммобиле (к) 59′
11 Доменико Берарди 70′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 2
6 Угловые 11
15 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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