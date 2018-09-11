Манчини ужасно начал в сборной Италии. Уже пошли знакомые оправдания
Пока его результат — одна победа в пяти матчах.
Пока его результат — одна победа в пяти матчах.
«Наша главная проблема — мы не забиваем». Угадайте, когда Роберто Манчини это сказал? После поражения от «Краснодара»? После поражения от «Локомотива»? После поражения от сборной Португалии? Правильный ответ — всегда. В каждом из перечисленных случаев, и во многих других.
Хейтить вот эту сборную Италии, у которой нет полузащиты, нет звёзд и нет харизматичного лидера — даже
Вчера итальянцы пробили в створ ворот Патрисиу дважды, оба удара издали. В ворота Польши попали два раза, один раз из пределов штрафной — с пенальти. С игры точных ударов из пределов штрафной нет уже больше 180 минут. И если болельщику простительно видеть в этом причину плохой игры, а не следствие, то для тренера это недопустимо.
Италия плохо играет не потому, что мало бьёт из опасных зон. Италия мало бьёт из опасных зон, потому что плохо играет. Об этом стоит сказать подробнее.
В двух официальных матчах Манчини попробовал две схемы: 4−4−2 с Польшей и 4−3−3 с Португалией. В обоих случаях кадровые решения вызывали вопросы. Пеллегрини и Гальярдини, вероятно, должны были развязать руки Жоржиньо, снизив давление на него. Но оба недостаточно хорошо открывались. Гальярдини хотя бы компенсировал это агрессивной игрой в обороне, а Пеллегрини просто растворился. Манчини отреагировал, выпустил в полузащиту Бонавентуру: тот не играет крайним в тройке, но хотя бы достаточно техничен, чтобы поддерживать качество паса Жоржиньо.
Но слабый контроль мяча — только одна из проблем. Крайние защитники Италии играют по принципу, который легенда приписывает Петру Великому. Исполнительно, с энтузиазмом и без мозгов. Даже когда Жоржиньо удаются качественные диагонали, Дзаппакоста, Ладзари, Бираги и Эмерсон всё портят примитивными решениями. Вернуть мяч назад ближнему — ещё не худший вариант, по сравнению с некоторыми навесами. В игре с Португалией итальянцы выполнили 27 навесов. Если вы считаете, что это слишком много, то у меня плохая новость: в игре с Польшей навесов было 37. Основная причина — Бираги. Этот трудолюбивый молодой человек сбегал по бровке и навесил в штрафную 19 раз (с нулевым КПД).
Чтобы достигнуть полной гармонии, слабому контролю мяча и бессмысленным кроссам с флангов не хватает ещё
Чтобы такая команда добилась результата в матчах с двумя сборными, которые съездили на последний чемпионат мира, не нужно быть гением — но нужно много и хорошо поработать. Поискать слабые места соперников. Задействовать все собственные качества.
Вместо этого Манчини в обоих матчах ставил игроков на незнакомые позиции. Жоржиньо всю карьеру играет в тройке — с Португалией он оказался в паре с Кристанте. Бонавентура помогал в
Можно поменять двух игроков местами, можно поставить атакующего полузащитника в нападение, можно чередовать, какой именно из защитников побьёт рекорд по навесам, но это не может замаскировать кризис идей. Важное качество Манчини, которое помогало ему на протяжении всей карьеры: он не изобретатель. Он всегда готов полагаться на мастерство своих игроков, не жертвовать их индивидуальными качествами ради схемы и тактических идей. Это такой
В сборной Италии нет суперзвезды. Нет гениальных защитников. Нет лидера на поле. Нет лидера в раздевалке. И всего один хороший полузащитник, которому нужна определённая игровая модель, чтобы показывать хороший футбол. Это — стартовые данные, точка, от которой нужно отталкиваться. Это не приговор: даже с такими данными может быть не стыдно. Но нужен правильный подход. У Конте на ЧЕ-2016 не было
На ЧЕ-2012 у Пранделли тоже не было топ-команды: Абате, Бальдзаретти, Монтоливо, Диаманти не претендовали на статус звёзд, хотя играли в основе. Но Пранделли сделал ставку на талант Кассано и Балотелли. Они могли ходить пешком, но постоянно искали возможность для нестандартного решения. Италии везло, Италия прошла Англию по пенальти, но забила пару красивейших голов и добралась до финала. Это пример правильного подхода. Тем более, когда на поле можно выпустить Жоржиньо, Инсинье и Бернардески.
У Италии нет суперзвезды, но талантливый игрок может ей стать в сборной. Нет гениальных защитников, но нехватку гениальности в Италии в футболе исторически принято компенсировать героизмом. Нет лидера на поле — тем легче им стать. Статус просто валяется под ногами, только подбери. У Манчини состав не того уровня, к которому он привык, и нет возможностей усиления, к которым он привык. Самое время начать тренировать тех, кто есть.
Почти год назад Италия не пробилась на чемпионат мира. Конечно, системный кризис был огромным, но
|Португалия
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Италия
|Фернанду Сантуш
|Роберто Манчини
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|11
|15
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Уильям Коллам (Шотландия)