Текущие события
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия
Аргентина
Футбол. Сборные
11.09
Англия1
Швейцария0
Футбол. Лига наций
11.09
Исландия0
Бельгия3
Футбол. Лига наций
11.09
Испания6
Хорватия0
Футбол. Лига наций
11.09
Босния и Герцеговина1
Австрия0
Футбол. Лига наций
11.09
Венгрия2
Греция1
Футбол. Лига наций
11.09
Финляндия1
Эстония0
Футбол. Лига наций
11.09
Сан-Марино0
Люксембург3
Футбол. Лига наций
11.09
Молдавия0
Беларусь0
Футбол. Сборные
11.09
Польша1
Ирландия1
Футбол. Сборные
11.09
Северная Ирландия3
Израиль0
Футбол. Сборные
03:30
США
Мексика
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия
Сальвадор
Футбол. Сборные
03:30
Эквадор
Гватемала
Футбол. Сборные
04:00
Панама
Венесуэла
Футбол. Сборные
11.09
Катар3
Палестина0
Футбол. Сборные
11.09
Узбекистан0
Иран1
Футбол. Сборные
11.09
Южная Корея0
Чили0
Футбол. Сборные
11.09
Япония3
Коста-Рика0
Все события
Фоторепортажи
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
15Тарасов избил Галимова, «Авангард» побил «Динамо»
00:09 (мск), источник: ТАСС

Испанские футболисты забили шесть безответных мячей в ворота хорватов в матче Лиги наций

ТАСС, 11 сентября. Сборная Испании по футболу одержала крупную победу над командой Хорватии со счетом 6:0 в домашнем матче Лиги наций.

Наверх
Источник: Агентство «Москва»

Забитыми мячами отметились Сауль (24-я минута), Марко Асенсио (33), Родриго (49), Серхио Рамос (57), Иско (70), еще один мяч был записан как автогол вратаря хорватской команды Ловре Калинича (35). На прошедшем этим летом в России чемпионате мира сборная Хорватии дошла до финала, проиграв в решающем матче команде Франции со счетом 2:4, испанцы вылетели из турнира на стадии 1/8 финала, в серии пенальти потерпев поражение от сборной России.

В турнирной таблице группы 4 лиги A, где также выступает сборная Англии, с шестью очками после двух игр лидирует команда Испании, хорваты и англичане провели по одному матчу и не набрали ни одного очка.

Читайте также
Черышеву и Дзюбе не сказали, что ЧМ уже кончился. Россия побеждает в Лиге наций

Также во вторник сборная Бельгии в матче группы 2 лиги A разгромила команду Исландии — 3:0. В турнирной таблице бельгийцы сравнялись со сборной Швейцарии, но уступают им по дополнительным показателям. Исландцы в двух матчах потерпели два поражения с общим счетом 0:9. В группе 3 лиги B сборная Боснии и Герцеговины оказалась сильнее команды Австрии — 1:0, боснийцы одержали две победы в двух матчах и с шестью очками возглавляют турнирную таблицу, в активе австрийцев и сборной Северной Ирландии ни одного очка.

В группе 2 лиги C состоялись два матча, сборная Венгрии обыграла команду Греции со счетом 2:1, сборная Финляндии переиграла команду Эстонии — 1:0. В турнирной таблице с шестью очками лидируют финны, далее идут греки, венгры (по 3 очка) и эстонцы (0). В группе 2 лиги D сборная Люксембурга одержала вторую победу, обыграв команду Сан-Марино — 3:0, сборные Молдавии и Белоруссии победителя не выявили — 0:0. В таблице первое место занимают люксембуржцы (6), второе — белорусы (4), третье — сборная Молдавии (1), четвертое — команда Сан-Марино (0).

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Испания 6:0
Первый тайм: 3:0
Хорватия
11.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 4 Martinez Valero
Главные тренеры
Энрике Луис Златко Далич
Голы
24′ Ньигес Сауль  
33′ Марко Асенсио  
35′ Ловре Калинич  
49′ Морено Родриго  
57′ Серхио Рамос  
70′ Франсиско Роман Иско  
Составы
Давид де Хеа 1
Хосе Гайя 18
Фернандес Иглесиас Начо 4
Серхио Рамос (к) 15
Дани Себальос 21
Морено Родриго 9
Марко Асенсио 20
Франсиско Роман Иско 22
75′ Даниэль Карвахаль 2
Сесар Аспиликуэта 14
65′ Ньигес Сауль 8
Тиагу Алькантара 10
59′ Серхио Бускетс 5
Родриго Эрнандес 16
12 Ловре Калинич
22 Йосип Пиварич
5 Матей Митрович
21 Домагой Вида
8 Матео Ковачич
4 Иван Перишич
10 Лука Модрич (к)
7 Иван Ракитич
2 Шиме Врсалько 20′
18 Марко Рог
17 Иван Сантини 71′ 12′
13 Марко Ливая
11 Марсело Брозович 62′ 39′
20 Марко Пьяца
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 5
7 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 0
11 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Хорватия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведева: отвратительное чувство, все пошло не по плану
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Олимпийская чемпионка Столбова: Меня слишком сильно обидели
Автор карикатуры на Серену Уильямс обвинен в расизме
Молодежная сборная РФ по футболу установила рекорд посещаемости
Бывший капитан «Челси» захотел от «Спартака» больше денег
Евгения Медведева высказалась по поводу своего участия в ЧР
Гол Капризова не спас ЦСКА от поражения в матче с «Локомотивом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь