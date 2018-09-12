Испанские футболисты забили шесть безответных мячей в ворота хорватов в матче Лиги наций

Источник: Агентство «Москва»

Забитыми мячами отметились Сауль (24-я минута), Марко Асенсио (33), Родриго (49), Серхио Рамос (57), Иско (70), еще один мяч был записан как автогол вратаря хорватской команды Ловре Калинича (35). На прошедшем этим летом в России чемпионате мира сборная Хорватии дошла до финала, проиграв в решающем матче команде Франции со счетом 2:4, испанцы вылетели из турнира на стадии 1/8 финала, в серии пенальти потерпев поражение от сборной России.

В турнирной таблице группы 4 лиги A, где также выступает сборная Англии, с шестью очками после двух игр лидирует команда Испании, хорваты и англичане провели по одному матчу и не набрали ни одного очка.

Также во вторник сборная Бельгии в матче группы 2 лиги A разгромила команду Исландии — 3:0. В турнирной таблице бельгийцы сравнялись со сборной Швейцарии, но уступают им по дополнительным показателям. Исландцы в двух матчах потерпели два поражения с общим счетом 0:9. В группе 3 лиги B сборная Боснии и Герцеговины оказалась сильнее команды Австрии — 1:0, боснийцы одержали две победы в двух матчах и с шестью очками возглавляют турнирную таблицу, в активе австрийцев и сборной Северной Ирландии ни одного очка.

В группе 2 лиги C состоялись два матча, сборная Венгрии обыграла команду Греции со счетом 2:1, сборная Финляндии переиграла команду Эстонии — 1:0. В турнирной таблице с шестью очками лидируют финны, далее идут греки, венгры (по 3 очка) и эстонцы (0). В группе 2 лиги D сборная Люксембурга одержала вторую победу, обыграв команду Сан-Марино — 3:0, сборные Молдавии и Белоруссии победителя не выявили — 0:0. В таблице первое место занимают люксембуржцы (6), второе — белорусы (4), третье — сборная Молдавии (1), четвертое — команда Сан-Марино (0).