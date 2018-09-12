Футболисты сборных Беларуси и Молдовы сыграли вничью в матче Лиги наций
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборных Беларуси и Молдовы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче второго тура Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборных Беларуси и Молдовы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче второго тура Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первые сорок пять минут встречи на стадионе «Зимбру» в Кишиневе остались за хозяевами поля. Команда Молдовы чаще владела мячом и пыталась угрожать воротам Сергея Черника. Наиболее явный шанс открыть счет в игре белорусы упустили на 39-й минуте, когда Станислав Драгун из штрафной пробил выше перекладины.
Во втором тайме подопечные Игоря Криушенко перехватили инициативу. Замены белорусов были призваны усилить нападение: вместо Дениса Лаптева вышел Антон Сарока, однако в конце встречи более опасные моменты создали молдаване, опасно действовавшие в контратаке.
В группе 2 дивизиона D команда Люксембурга уверенно переиграла
Третий тур в Лиге наций состоится 12 октября. Национальная команда Беларуси сыграет в этот день дома с Люксембургом.
|Александр Спиридон
|Игорь Криушенко
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|17
|1
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марио Зебек (Хорватия)