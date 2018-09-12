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00:20 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборных Беларуси и Молдовы сыграли вничью в матче Лиги наций

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборных Беларуси и Молдовы сыграли вничью со счетом 0:0 в матче второго тура Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Первые сорок пять минут встречи на стадионе «Зимбру» в Кишиневе остались за хозяевами поля. Команда Молдовы чаще владела мячом и пыталась угрожать воротам Сергея Черника. Наиболее явный шанс открыть счет в игре белорусы упустили на 39-й минуте, когда Станислав Драгун из штрафной пробил выше перекладины.

Во втором тайме подопечные Игоря Криушенко перехватили инициативу. Замены белорусов были призваны усилить нападение: вместо Дениса Лаптева вышел Антон Сарока, однако в конце встречи более опасные моменты создали молдаване, опасно действовавшие в контратаке.

В группе 2 дивизиона D команда Люксембурга уверенно переиграла Сан-Марино — 3:0 и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу.

Третий тур в Лиге наций состоится 12 октября. Национальная команда Беларуси сыграет в этот день дома с Люксембургом.

Молдавия 0:0
Первый тайм: 0:0
Беларусь
11.09.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 2 Zimbru
Главные тренеры
Александр Спиридон Игорь Криушенко
Составы
Алексей Кошелев 23
Олег Рябчук 2
Вячеслав Посмак 5
Александр Епуряну (к) 6
Дину Граур 13
Артур Ионицэ 7
Александр Гацкан 8
Раду Гынсарь 11
63′ Кэтэлин Карп 4
Евгений Кочук 9
86′ Александр Антонюк 17
Серджу Плэтикэ 15
45′ 67′ Йон Николаэску 22
Виталий Дамашкан 21
12 Сергей Черник
3 Александр Мартынович (к)
4 Игорь Шитов
6 Сергей Политевич
19 Максим Володько 73′
2 Станислав Драгун
18 Иван Маевский
22 Игорь Стасевич
10 Ренан Брессан 77′
14 Юрий Кендыш
13 Павел Нехайчик 72′
23 Сергей Баланович
15 Денис Лаптев 59′
11 Антон Сарока
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 17
1 Удары в створ 2
4 Угловые 7
14 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марио Зебек (Хорватия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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