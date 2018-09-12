Футболисты сборных Беларуси и Молдовы сыграли вничью в матче Лиги наций

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Первые сорок пять минут встречи на стадионе «Зимбру» в Кишиневе остались за хозяевами поля. Команда Молдовы чаще владела мячом и пыталась угрожать воротам Сергея Черника. Наиболее явный шанс открыть счет в игре белорусы упустили на 39-й минуте, когда Станислав Драгун из штрафной пробил выше перекладины.

Во втором тайме подопечные Игоря Криушенко перехватили инициативу. Замены белорусов были призваны усилить нападение: вместо Дениса Лаптева вышел Антон Сарока, однако в конце встречи более опасные моменты создали молдаване, опасно действовавшие в контратаке.

В группе 2 дивизиона D команда Люксембурга уверенно переиграла Сан-Марино — 3:0 и с шестью очками возглавляет турнирную таблицу.