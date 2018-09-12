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00:46 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер «Астаны» забил победный гол за свою сборную в матче Лиги наций

Четыре футболиста казахстанской премьер-лиги сыграли в заключительных матчах второго тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

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Во второй группе дивизиона С сборная Венгрии в Будапеште обыграла Грецию — 2:1. Из-за наказания от УЕФА игра проходила при закрытых трибунах.

На 15-й минуте Роланд Шаллаи вывел хозяев вперед, на 18-й Костас Манолас сравнял счет, а победный гол на 42-й забил полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер. Сыграл в этом матче и венгерский форвард «Кайрата» Мартон Эппель — он вышел на замену на 72-й минуте.

С шестью очками таблицу группы возглавляет Финляндия. Далее идут Венгрия и Греция, у которых по три балла, а Эстония потерпела два поражения.

Во второй группе дивизиона D сборная Молдовы в Кишиневе сыграла вничью с Беларусью — 0:0. У гостей по 90 минут отыграли защитник «Кайрата» Сергей Политевич и хавбек «Астаны» Иван Маевский. Полную встречу провел и экс-защитник столичного клуба Игорь Шитов, а 79 минут отыграл натурализованный бразилец Ренан Брессан, в 2014 году выступавший полсезона за «Астану».

С шестью очками таблицу группы возглавляет Люксембург, который опережает на два балла Беларусь. Третьей с одним очком идет Молдова, а Сан-Марино потерпел два поражения.

Матчи третьего тура Лиги наций во всех группах пройдут с 11 по 13 октября, а четвертого — с 14 по 16 октября.

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