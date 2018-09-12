Легионер «Астаны» забил победный гол за свою сборную в матче Лиги наций
Четыре футболиста казахстанской
Четыре футболиста казахстанской
Во второй группе дивизиона С сборная Венгрии в Будапеште обыграла Грецию — 2:1.
На 15-й минуте Роланд Шаллаи вывел хозяев вперед, на 18-й Костас Манолас сравнял счет, а победный гол на 42-й забил полузащитник «Астаны» Ласло Кляйнхайслер. Сыграл в этом матче и венгерский форвард «Кайрата» Мартон Эппель — он вышел на замену на 72-й минуте.
С шестью очками таблицу группы возглавляет Финляндия. Далее идут Венгрия и Греция, у которых по три балла, а Эстония потерпела два поражения.
Во второй группе дивизиона D сборная Молдовы в Кишиневе сыграла вничью с Беларусью — 0:0. У гостей по 90 минут отыграли защитник «Кайрата» Сергей Политевич и хавбек «Астаны» Иван Маевский. Полную встречу провел и
С шестью очками таблицу группы возглавляет Люксембург, который опережает на два балла Беларусь. Третьей с одним очком идет Молдова, а
Матчи третьего тура Лиги наций во всех группах пройдут с 11 по 13 октября, а четвертого — с 14 по 16 октября.