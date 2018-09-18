АБФФ призывает болельщиков отказаться от политических речевок и пиротехники

В то же время федерация вынуждена констатировать: 8 сентября на стадионе «Динамо» на секторе В12 активное ядро болельщиков скандировало политическую речевку и использовало пиротехнические изделия. Противоправные действия делегат УЕФА зафиксировал и во время выездной игры национальной сборной в Кишиневе 11 сентября. Есть большая вероятность, что по итогам заседания дисциплинарных органов УЕФА на АБФФ будут наложены санкции.

«Мы хотели бы еще раз подчеркнуть и напомнить: использование пиротехники и политизация спортивных соревнований при помощи провокационных или оскорбительных речевок запрещены УЕФА. Фиксация подобных противоправных действий влечет за собой наложение дисциплинарных санкций на Белорусскую федерацию футбола. Мы и прежде подчеркивали недопустимость разжигания национальной, религиозной вражды или розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по их национальной принадлежности — и всячески старались оградить от чего-то подобного белорусский футбол. Нынче же — в свете полученных от УЕФА замечаний — вынуждены еще раз обратиться к болельщикам. 12 и 15 октября сборной Беларуси на стадионе “Динамо” предстоят важные домашние матчи Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы. С учетом произошедших инцидентов повторные записи в отчетах делегатов могут привести к более жестким санкциям со стороны УЕФА. Мы призываем отказаться от использования речевок политического толка, а также пиротехнических изделий на футбольных матчах любого ранга внутри республики и за ее пределами. Направьте свою эмоциональную энергию в позитивное русло и найдите способ поддержать любимых игроков методами, которые не противоречат этическим и юридическим нормам государства. А заодно помогите нам создать на матчах атмосферу тепла и дружбы», — говорится в обращении.