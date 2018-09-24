Сборная Польши следующий домашний матч Лиги наций проведет при частично закрытых трибунах

УЕФА открыл дело в отношении Футбольной федерации Польши после матча Лиги наций, в котором сборная Польши в гостях сыграла вничью с командой Италии (1:1) 7 сентября в Болонье. Причиной открытия дела являлось поведение польских болельщиков с проявлениями расизма.

В итоге УЕФА решил, что следующий домашний матч сборная Польши проведет с закрытым для болельщиков сектором, который должен охватить как минимум 1000 мест. При этом данная область трибун будет закрыта баннером с надписью #EqualGame (равная игра). Кроме того, Федерация футбола Польши оштрафована на €2 тыс. за использование болельщиками пиротехники.