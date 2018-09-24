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19:51 (мск), источник: ТАСС

Сборная Польши следующий домашний матч Лиги наций проведет при частично закрытых трибунах

ТАСС, 24 сентября. Сборная Польши по футболу свой следующий матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет при частично закрытых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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УЕФА открыл дело в отношении Футбольной федерации Польши после матча Лиги наций, в котором сборная Польши в гостях сыграла вничью с командой Италии (1:1) 7 сентября в Болонье. Причиной открытия дела являлось поведение польских болельщиков с проявлениями расизма.

В итоге УЕФА решил, что следующий домашний матч сборная Польши проведет с закрытым для болельщиков сектором, который должен охватить как минимум 1000 мест. При этом данная область трибун будет закрыта баннером с надписью #EqualGame (равная игра). Кроме того, Федерация футбола Польши оштрафована на €2 тыс. за использование болельщиками пиротехники.

Сборная Польши выступает в группе 3 дивизиона A Лиги наций вместе с командами Италии и Португалии. Польская сборная идет на втором месте в турнирной таблице группы с одним очком. Следующий матч Лиги наций сборная Польши проведет 11 октября на своем поле в Хожуве против команды Португалии.

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