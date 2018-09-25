Текущие события
Футбол. Кубок России
13:00
Динамо Брл
Оренбург
Футбол. Кубок России
18:00
Нефтехимик
Урал
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Эспаньол
Эйбар
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Ганновер-96
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
Фиорентина
Все события
Фоторепортажи
9Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо
18ЦСКА — один, «Спартак» — один. А кто же был круче?
10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь «Атлетико» попросил не вызвать его в сборную

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак попросил больше не вызывать его в сборную Словении по футболу в этом году, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Словении (NZS).

Наверх
Источник: AP 2018

Облак провел встречу с президентом NZS Раденко Миятовичем в Мадриде, на которой попросил сделать для него паузу в выступлениях за национальную команду, чтобы до конца оправиться от повреждений. Кроме того, 25-летний вратарь выразил готовность стать капитаном сборной Словении после того, как вернется в ее состав.

Таким образом, Облак пропустит матчи сборной Словении в Лиге наций УЕФА с командами Норвегии (13 октября и 16 ноября), Кипра (16 октября) и Болгарии (19 ноября). При этом вратарь продолжает играть за свой клуб — в текущем сезоне он провел семь игр в составе «Атлетико».

В активе Облака 18 игр за сборную Словении. Последний матч за национальную команду он провел в октябре 2017 года в рамках квалификации чемпионата мира-2018 в России, куда словенцы не смогли пробиться.

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Словения
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
ФК "Актобе" выставили на аукцион за 100 миллионов с условием погашения долгов команды
Модрич — лучший игрок года по версии ФИФА
Если «Спартак» уволит Карреру, то кого брать на его место?
Месси впервые включил Роналду в топ-3 при голосовании ФИФА
Два шедевра от Ари. «Краснодар» разгромил Самару
Черчесов стал девятым по итогам голосования за тренера года ФИФА
Тихонов раскритиковал селекционную службу «Крыльев Советов»
«Сибирь» повторила антирекорд КХЛ по числу поражений на старте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь