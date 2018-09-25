Вратарь «Атлетико» попросил не вызвать его в сборную
Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак попросил больше не вызывать его в сборную Словении по футболу в этом году, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Словении (NZS).
Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак попросил больше не вызывать его в сборную Словении по футболу в этом году, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Словении (NZS).
Облак провел встречу с президентом NZS Раденко Миятовичем в Мадриде, на которой попросил сделать для него паузу в выступлениях за национальную команду, чтобы до конца оправиться от повреждений. Кроме того, 25-летний вратарь выразил готовность стать капитаном сборной Словении после того, как вернется в ее состав.
Таким образом, Облак пропустит матчи сборной Словении в Лиге наций УЕФА с командами Норвегии (13 октября и 16 ноября), Кипра (16 октября) и Болгарии (19 ноября). При этом вратарь продолжает играть за свой клуб — в текущем сезоне он провел семь игр в составе «Атлетико».
В активе Облака 18 игр за сборную Словении. Последний матч за национальную команду он провел в октябре 2017 года в рамках квалификации чемпионата мира-2018 в России, куда словенцы не смогли пробиться.