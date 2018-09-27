Жеребьевка финального турнира Лиги наций пройдет 3 декабря в Дублине

Как отмечается в сообщении, такое решение принято на заседании исполкома УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Первый в истории розыгрыш Лиги наций стартовал в сентябре. В финальном турнире Лиги наций, который пройдет по системе плей-офф, примут участие команды-победители четырех групп лиги А.