Жеребьевка финального турнира Лиги наций пройдет 3 декабря в Дублине
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Жеребьевка финальной стадии Лиги наций состоится 3 декабря в Дублине, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Жеребьевка финальной стадии Лиги наций состоится 3 декабря в Дублине, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Как отмечается в сообщении, такое решение принято на заседании исполкома УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Первый в истории розыгрыш Лиги наций стартовал в сентябре. В финальном турнире Лиги наций, который пройдет по системе
Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2020 пройдет в Дублине 2 декабря.