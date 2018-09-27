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17:38 (мск), источник: ТАСС

Первый канал покажет матчи сборной России по футболу со шведами и турками

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Матчи сборной России по футболу с командами Швеции и Турции в рамках Лиги наций в прямом эфире покажет Первый канал. Об этом ТАСС заявил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.

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Источник: РИА "Новости"

Матч между командами России и Швеции пройдет 11 октября в Калининграде, начало игры — 21:45 мск. Тремя днями позднее российские футболисты в Сочи примут сборную Турции (19:00 мск).

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«Первый канал покажет оба предстоящих матча сборной России в прямом эфире. Комментаторы на эти игры будут назначены позднее в рабочем порядке», — заявил Файфман.

Лига наций — новый турнир Союза европейских футбольных ассоциаций, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.

Сборная России играет во второй группе лиги B вместе с турецкой и шведской командами. Турецкая сборная провела два матча и набрала три очка, столько же в активе у россиян после одной игры. Шведские футболисты идут без набранных очков.

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