Дзагоев и Головин вошли в состав сборной России на матчи Лиги наций со шведами и турками

Источник: РИА "Новости"

Сборная России сыграет со шведами 11 октября в Калининграде, с турками — 14 октября в Сочи.

Футбол Лига наций B 2018/2019 11.10.2018, 21:45 Россия - Швеция -

Состав из 24 футболистов выглядит следующим образом: вратари — Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»); защитники — Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА); полузащитники — Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия», Испания); нападающие — Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

Пресс-служба РФС отметила, что в составе возможны изменения. Команда под руководством Станислава Черчесова начнет подготовку к матчам 8 октября.