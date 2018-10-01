Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Химки
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:00
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
14Как фанаты взорвали матч «Торпедо» — «Динамо»
21ЦСКА победил «Спартак» в хоккейном дерби
16:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Черчесов прокомментировал уход Акинфеева из сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал с уважением отнестись к решению вратаря Игоря Акинфеева завершить выступления за национальную команду. Слова специалиста приводятся в Twitter-аккаунте сборной России.

Наверх
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

«Акинфеев сегодня уже написал в прессе, что заканчивает. На сегодняшний день у него такое желание. Мы с ним встречались вчера, долго обсуждали. Я никак не комментирую это решение. Он свое мнение высказал. Мое мнение он знает. Он принял такое решение, и его надо уважать», — подчеркнул Черчесов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Состав сборной на ближайшие матчи Лиги наций с Швецией (11 октября) и Турцией (14 октября) уже определен. Черчесов вызвал на сборы трех вратарей: Маринато Гилерме из «Локомотива», Андрея Лунева из «Зенита» и Антона Шунина, представляющего «Динамо».

О решении Акинфеева завершить международную карьеру стало известно ранее 1 октября. Как пояснил сам голкипер, на такой шаг его подтолкнули возраст и состояние здоровья. По словам 32-летнего игрока, ему тяжело совмещать выступления за национальную команду и клуб.

Вратарь защищал цвета сборной с 2004 года. Вместе с командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008. Всего за сборную Акинфеев провел 111 матчей. Он выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
Пост сдал: Акинфеев ушел из сборной России
Тюрьма и предательство: почему Роналду ушел из «Реала»
Снова без Чалова: сборная России пойдет за Дзюбой
«Свеч готов». РФ в ожидании новой звезды НХЛ и рекорда Овечкина
Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную Аргентины
ФК ЦСКА продал свыше 60 тысяч пакетов билетов на матчи ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь