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15:41 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Лунев будет основным вратарем сборной России после ухода Акинфеева

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Андрей Лунев будет основным вратарем сборной России по футболу после ухода из национальной команды Игоря Акинфеева. Об этом заявил журналистам главный тренер команды Станислав Черчесов.

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В понедельник 32-летний Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России.

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Акинфеев не играл в двух предыдущих матчах, основным вратарем был Лунев, выступающий за «Зенит».

«Конкуренция была всегда. Акинфеев играл хорошо и был номером один, у нас никогда вопросов не возникало», — сказал Черчесов.

«Лунев отыграл тот сбор так, как надо. Мы знаем его, верим в него. На сегодня у нас в этом плане сомнений нет», — добавил он.

На счету 26-летнего Лунева пять матчей за сборную России. Также в сборную России на матчи Лиги наций с командами Швеции и Турции вызваны Антон Шунин и Маринато Гилерме.

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