Черчесов: Лунев будет основным вратарем сборной России после ухода Акинфеева

В понедельник 32-летний Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России.
Акинфеев не играл в двух предыдущих матчах, основным вратарем был Лунев, выступающий за «Зенит».
«Конкуренция была всегда. Акинфеев играл хорошо и был номером один, у нас никогда вопросов не возникало», — сказал Черчесов.
«Лунев отыграл тот сбор так, как надо. Мы знаем его, верим в него. На сегодня у нас в этом плане сомнений нет», — добавил он.
На счету 26-летнего Лунева пять матчей за сборную России. Также в сборную России на матчи Лиги наций с командами Швеции и Турции вызваны Антон Шунин и Маринато Гилерме.