«Мы верим в Лунева». Кто заменит Акинфеева в воротах сборной России по футболу

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«Мы знаем Лунева, мы верим в него. На сегодня у нас в этом плане сомнений нет», — так главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, кто заменит в сборной Акинфеева. Кандидатура Лунева была очевидной. Он был первым номером в обоих сентябрьских матчах, когда Акинфеев ездил на обследование в Германию, он же был его сменщиком на чемпионате мира.

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Еще пару лет назад Лунева никто не знал — уроженец Москвы дебютировал в премьер-лиге только осенью 2016 года. До этого он играл по любителям и в третьей по силе лиге, а его потолком была Футбольная национальная лига (ФНЛ), второй по рангу дивизион. Свой шанс Лунев получил в «Уфе» и сразу выдал великолепный отрезок — в десяти матчах он пропустил всего семь мячей, шесть раз отыграл «на ноль» и отбил один пенальти. Уже в декабре того года вратарь подписал контракт на 4,5 года с «Зенитом», где он довольно быстро выиграл конкуренцию у Юрия Лодыгина.

Дебют в сборной России состоялся год назад в контрольном матче с командой Ирана (1:1). Сейчас на счету Лунева пять матчей за национальную команду. Правда, «на ноль» сыграть пока не удалось ни разу, даже в победных сентябрьских матчах с турками (2:1) и чехами (5:1).

Вообще, вратарская позиция не является проблемной для сборной России. Практически в каждом клубе основной голкипер имеет российский паспорт, выбор есть. На оба сбора после чемпионата мира Черчесов приглашал одно и то же трио — помимо Лунева в списке оказывались натурализованный бразилец Маринато Гилерме из «Локомотива» и Антон Шунин из «Динамо». В расширенном списке перед чемпионатом мира был Сослан Джанаев из «Рубина», который сейчас залечивает травму. Уже в ближайшем будущем за место в сборной вполне могут поспорить спартаковцы Александр Селихов (24 года) и Александр Максименко (20 лет).

Головин, Дзагоев и Миранчук вернулись в сборную

Больших изменений в составе сборной по сравнению с предыдущим созывом не произошло, обновились только три позиции — в команду вернулись полузащитники Александр Головин, Алан Дзагоев и Алексей Миранчук.

Головин пропустил сентябрьские матчи из-за травмы, которая долгое время мешала ему дебютировать в «Монако». Первый матч за клуб, в который он перешел после чемпионата мира, 22-летний полузащитник провел 21 сентября, выйдя на замену, после чего дважды сыграл в основе. Преобразить игру «Монако», провалившего старт сезона, Головин не сумел, тем не менее вызов в сборную получил. Дзагоев также пропустил начало сезона из-за травмы, вернулся в середине сентября и с каждым матчем набирает форму.

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Алексей Миранчук, по словам Черчесова, в сентябре «ожил» — стал отдавать, забивать и вообще напоминать себя образца чемпионского сезона «Локомотива». Как результат — возвращение в сборную.

Остальные позиции изменений не претерпели. Первым выбором в атаке, естественно, станет Артем Дзюба, который останется капитаном команды. Его сменщиком вновь будет одноклубник по «Зениту» Антон Заболотный, он успешно вышел в основе на контрольный матч с чехами — забил и заработал пенальти. Разноплановость в атаке обеспечит уступающий Дзюбе и Заболотному по габаритам Дмитрий Полоз из «Рубина».

В полузащите у Черчесова множество вариантов. Особенно после того, как к вышедшим в стартовом составе в сентябрьском матче с турками Далеру Кузяеву, Юрию Газинскому, Роману Зобнину и Александру Ерохину добавились Головин, Дзагоев и Миранчук. Кто-то из них может сыграть на правом фланге, слева стоит ждать лучшего бомбардира команды на чемпионате мира Дениса Черышева, который довольно успешно начал сезон в испанской «Валенсии».

Что касается обороны, то ориентироваться стоит, пожалуй, на турецкий вариант. Роман Нойштедтер и Георгий Джикия в центре, Федор Кудряшов и Марио Фернандес на краях. При этом у каждого из них есть дублер, что показал матч с чехами.

Сборная России сыграет со шведами 11 октября в Калининграде, с турками — 14 октября в Сочи.