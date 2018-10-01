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18:12 (мск), источник: БЕЛТА

Игорь Криушенко вызвал 23 футболиста на матчи сборной Беларуси с Люксембургом и Молдовой в Лиге Наций

Тренировочный сбор национальной команды продлится с 8 по 16 октября. Сборная будет готовиться на комплексе футбольных полей АБФФ.

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1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко вызвал 23 игрока на предстоящие матчи с Люксембургом и Молдовой в Лиге Наций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Тренировочный сбор национальной команды продлится с 8 по 16 октября. Сборная будет готовиться на комплексе футбольных полей АБФФ.

В составе наибольшее представительство имеет БАТЭ:

  • вратари — Андрей Горбунов («Динамо-Минск»), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Динамо-Брест»);.
  • защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Кайрат», Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия);.
  • полузащитники — Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Михаил Гордейчук (все — БАТЭ, Борисов), Антон Путило («Анкарагюджю», Турция), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо-Минск»), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);.
  • нападающие — Николай Сигневич (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).

Предстоящие два матча сборная Беларуси по футболу проведет на минском стадионе «Динамо»: 12 октября — с Люксембургом, а 15 — с Молдовой.

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