Игорь Криушенко вызвал 23 футболиста на матчи сборной Беларуси с Люксембургом и Молдовой в Лиге Наций
Тренировочный сбор национальной команды продлится с 8 по 16 октября. Сборная будет готовиться на комплексе футбольных полей АБФФ.
Тренировочный сбор национальной команды продлится с 8 по 16 октября. Сборная будет готовиться на комплексе футбольных полей АБФФ.
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко вызвал 23 игрока на предстоящие матчи с Люксембургом и Молдовой в Лиге Наций, сообщили БЕЛТА в
Тренировочный сбор национальной команды продлится с 8 по 16 октября. Сборная будет готовиться на комплексе футбольных полей АБФФ.
В составе наибольшее представительство имеет БАТЭ:
Предстоящие два матча сборная Беларуси по футболу проведет на минском стадионе «Динамо»: 12 октября — с Люксембургом, а 15 — с Молдовой.