Сейдахмет, «казахский Куарежма» и еще 22 игрока вызваны в сборную Казахстана на матчи Лиги наций

В рамках группового этапа турнира подопечные Стойлова 13 октября в Риге сыграют со сборной Латвии, а через три дня на стадионе «Астана Арена» примут команду Андорры.
Всего список вошли 24 игрока. Единственным изменением по сравнению с первыми матчами стало включение в заявку нападающего костанайского «Тобола» Максима Федина. Последний отметился красивым голом в домашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы — форвард забил в ворота «Пюника» в стиле португальского футболиста Рикардо Куарежмы, закрутив «шведой» (внешней стороной стопы) мяч в дальний угол.
Состав сборной Казахстана:
Вратари: Ненад Эрич («Астана»), Владимир Плотников («Кайрат»), Дмитрий Непогодов («Тобол»);.
Защитники: Сергей Малый, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Ян Вороговский, Нуралы Алип (все — «Кайрат»);.
Полузащитники: Исламбек Куат, Бауыржан Исламхан, Магамед Парагульгов, Георгий Жуков (все — «Кайрат»), Бактиер Зайнутдинов, Серикжан Мужиков (оба — «Астана»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Максим Федин («Тобол»);.
Нападающие: Алексей Щеткин, Роман Муртазаев (оба — «Астана»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Еркебулан Сейдахмет («Уфа», Россия);.
Резерв: защитник — Александр Соколенко («Кайрат»).
Добавим, что Казахстан после двух игр с одним очком замыкает группу 1 в Лиге D, уступая Латвии (1) по дополнительным показателям. Возглавляет квартет Грузия с шесть баллами, Андорра (2) идет второй.