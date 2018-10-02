Сейдахмет, «казахский Куарежма» и еще 22 игрока вызваны в сборную Казахстана на матчи Лиги наций

В рамках группового этапа турнира подопечные Стойлова 13 октября в Риге сыграют со сборной Латвии, а через три дня на стадионе «Астана Арена» примут команду Андорры.

Всего список вошли 24 игрока. Единственным изменением по сравнению с первыми матчами стало включение в заявку нападающего костанайского «Тобола» Максима Федина. Последний отметился красивым голом в домашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы — форвард забил в ворота «Пюника» в стиле португальского футболиста Рикардо Куарежмы, закрутив «шведой» (внешней стороной стопы) мяч в дальний угол.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Ненад Эрич («Астана»), Владимир Плотников («Кайрат»), Дмитрий Непогодов («Тобол»);.

Защитники: Сергей Малый, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Ян Вороговский, Нуралы Алип (все — «Кайрат»);.

Полузащитники: Исламбек Куат, Бауыржан Исламхан, Магамед Парагульгов, Георгий Жуков (все — «Кайрат»), Бактиер Зайнутдинов, Серикжан Мужиков (оба — «Астана»), Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Максим Федин («Тобол»);.

Нападающие: Алексей Щеткин, Роман Муртазаев (оба — «Астана»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Еркебулан Сейдахмет («Уфа», Россия);.

Резерв: защитник — Александр Соколенко («Кайрат»).