На матч России со Швецией продано 30 тысяч билетов, на встречу с Турцией — 20 тысяч

Наша национальная команда проведет две домашние встречи подряд: 11 октября со Швецией в Калининграде (21.45 по Москве) и 14 октября с Турцией в Сочи (19.00).

— На игру со шведами продано 30 тысяч билетов, остальные — забронированы. В случае, если бронь будет снята, то, естественно, билеты поступят в продажу, — сказал Карпович. — Что касается матча с Турцией, то на него пока распространено 20 тысяч билетов, но до встречи остается более недели. (Иван Торопцев).