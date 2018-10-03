На матч России со Швецией продано 30 тысяч билетов, на встречу с Турцией — 20 тысяч
Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович сообщил «СЭ» о количестве проданных билетов на ближайшие матчи сборной России в Лиге наций.
Руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович сообщил «СЭ» о количестве проданных билетов на ближайшие матчи сборной России в Лиге наций.
Наша национальная команда проведет две домашние встречи подряд: 11 октября со Швецией в Калининграде (21.45 по Москве) и 14 октября с Турцией в Сочи (19.00).
— На игру со шведами продано 30 тысяч билетов, остальные — забронированы. В случае, если бронь будет снята, то, естественно, билеты поступят в продажу, — сказал Карпович. — Что касается матча с Турцией, то на него пока распространено 20 тысяч билетов, но до встречи остается более недели. (Иван Торопцев).