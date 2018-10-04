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15:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Альба не вошёл в заявку сборной Испании на матчи с Уэльсом и Англией

Сборная Испании в «Твиттере» огласила заявку на предстоящие матчи с Уэльсом и Англией.

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Источник: Reuters

Места в списке не нашлось защитнику «Барселоны» Жорди Альбе.

Полностью заявка сборной Испании выглядит следующим образом:

вратари — Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Пау Лопес («Бетис»);

защитники — Марк Бартра («Бетис»), Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо (оба — «Челси»), Рауль Альбиоль («Наполи»), Начо Фернандес, Серхио Рамос (оба — «Реал»), Хонни Отто («Вулверхэмптон»), Хосе Гайя («Валенсия»);

полузащитники — Серхио Бускетс («Барселона»), Коке, Сауль Ньигес, Родри (все — «Атлетико»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Даниэль Себальос, Марко Асенсио (оба — «Реал»);

нападающие — Пако Алькасер («Боруссия» Дортмунд), Альваро Мората («Челси»), Яго Аспас («Сельта»), Сусо («Милан»), Родриго Морено («Валенсия»).

11 октября сборная Испании проведёт товарищеский матч с Уэльсом, а 15 октября сыграет с Англией в рамках группового этапа Лиги наций.

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