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18:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Обвиненный в изнасиловании Роналду остался без места в сборной

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не примет участие в ближайших играх сборной Португалии. Об этом сообщает Associated Press.

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Источник: Reuters
Футбол
Лига наций А 2018/2019
11.10.2018, 21:45
Польша
-Португалия-

Как отмечается, 33-летний португалец сосредоточится на борьбе с обвинениями в изнасиловании со стороны американки Катрин Майорги. Роналду остался вне заявки сборной на ближайшие матчи. 11 октября португальцам предстоит встреча в рамках Лиги наций против Польши. Через три дня у команды под руководством Фернандо Сантуша запланирован товарищеский матч против сборной Шотландии.

Роналду был публично обвинен Майоргой за изнасилование, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. Футболист отрицает факт насилия над американкой. Португалец намерен доказать свою правоту через суд.

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