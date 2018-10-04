Обвиненный в изнасиловании Роналду остался без места в сборной

Как отмечается, 33-летний португалец сосредоточится на борьбе с обвинениями в изнасиловании со стороны американки Катрин Майорги. Роналду остался вне заявки сборной на ближайшие матчи. 11 октября португальцам предстоит встреча в рамках Лиги наций против Польши. Через три дня у команды под руководством Фернандо Сантуша запланирован товарищеский матч против сборной Шотландии.