10 игроков из зарубежных клубов вызваны в сборную Латвии на матч Лиги наций с Казахстаном

Список из 23 игроков опубликован на официальном сайте Латвийской футбольной федерации. Сразу 10 футболистов из него представляют зарубежные клубы.

Напомним, сборная Казахстана 13 октября в Риге сыграет с Латвией, а спустя три дня в Астане примет Андорру. В список на эти матчи вошли 24 игрока, из которых только нападающий российской «Уфы» Еркебулан Сейдахмет представляет зарубежный клуб.