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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

10 игроков из зарубежных клубов вызваны в сборную Латвии на матч Лиги наций с Казахстаном

Главный тренер сборной Латвии Миксу Паателайнен назвал состав команды на ближайшие матчи Лиги наций с Казахстаном и Грузией.

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Список из 23 игроков опубликован на официальном сайте Латвийской футбольной федерации. Сразу 10 футболистов из него представляют зарубежные клубы.

Вратари: Андрис Ванин («Цюрих», Швейцария), Павел Штейнбор («Арка», Польша), Каспарс Икстенс (РФШ);.

Футбол
Лига наций D 2018/2019
13.10.2018, 19:00
Латвия
-Казахстан-

Защитники: Владислав Габов, Антон Куракин (оба — «Рига»), Каспарс Дубра (РФШ), Виталий Максименко («Олимпия», Словения), Игорь Тарасов («Шленск», Польша), Виталий Ягодинский («Вентспилс»), Гинтс Фрейманис («Спартак», Юрмала), Марцис Ошс («Ксамакс», Швейцария);.

Полузащитники: Александр Фертов, Глеб Клюшкин, Вячеслав Исаев, Робертс Савалниекс (все — РФШ), Ритварс Ругинс («Вентспилс»), Иван Лукьянов («Рига»);.

Нападающие: Валерий Шабала («Подбескидзе», Польша), Давис Икауниекс («Яблонец», Чехия), Артурс Карашаускас («Акжайык», Казахстан), Денис Ракель («Рига»), Владислав Гутковский («Брук-Бет Термалика», Польша), Андрей Цыганик («Камбур», Голландия).

Напомним, сборная Казахстана 13 октября в Риге сыграет с Латвией, а спустя три дня в Астане примет Андорру. В список на эти матчи вошли 24 игрока, из которых только нападающий российской «Уфы» Еркебулан Сейдахмет представляет зарубежный клуб.

В сентябрьских матчах Лиги наций сборная Казахстана на своем поле проиграла Грущии (0:2), а в гостях упустила победу над Андоррой (1:1).

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