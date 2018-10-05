Ундер и Чалханоглу попали в заявку сборной Турции по футболу на матч с командой России

В заявку попали полузащитник итальянского «Милана» Хакан Чалханоглу и полузащитник итальянской «Ромы» Дженгиз Ундер.
Полностью заявка сборной Турции выглядит следующим образом: вратари — Гёкхан Аккан («Ризеспор»), Серкан Кырынтылы («Коньяспор»), Синан Болат («Антверпен», Бельгия); защитники — Мехмет Зеки Челик («Лилль», Франция), Шенер Озбайраклы, Хассан Али Калдырым (оба — «Фенербахче»), Чаглар Сёюнджю («Лестер», Англия), Эртугрул Эрсой («Бурсаспор»), Каан Айхан («Фортуна», Германия), Мерт Мюлдюр («Рапид», Австрия), Сердар Азиз, Омер Байрам (оба — «Галатасарай»); полузащитники — Дженгиз Ундер («Рома», Италия), Сердар Гюрлер («Уэска», Испания), Юсуф Языджи («Трабзонспор»), Ирфан Кахведжи, Махмут Текдемир, (оба — «Истанбул Башакшехир»), Мехмет Топал («Фенербахче»), Окай Йокушлу («Сельта», Испания), Огузхан Озьякуп («Бешикташ»), Таркан Сербест («Касымпаша»), Беркай Озджан («Штутгарт», Германия), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия), Юнус Маллы («Вольфсбург», Германия); нападающие — Дженк Тосун («Эвертон», Англия) и Энес Унал («Вальядолид», Испания).
Сборная Турции 11 октября проведет товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины. 14 октября турецкие футболисты в матче Лиги наций, который пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», встретятся со сборной России (19:00 мск). Турецкая сборная провела два матча и набрала три очка, столько же в активе у россиян после одной игры.