Ундер и Чалханоглу попали в заявку сборной Турции по футболу на матч с командой России

Сборная Турции 11 октября проведет товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины. 14 октября турецкие футболисты в матче Лиги наций, который пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», встретятся со сборной России (19:00 мск). Турецкая сборная провела два матча и набрала три очка, столько же в активе у россиян после одной игры.