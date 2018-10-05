Стал известен состав Швеции на матч с Россией
Стал известен состав сборной Швеции на матч Лиги наций против России, информирует официальный сайт РФС. Встреча пройдет 11 октября на стадионе «Калининград», начало — в 22.45 по московскому времени.
Стал известен состав сборной Швеции на матч Лиги наций против России, информирует официальный сайт РФС. Встреча пройдет 11 октября на стадионе «Калининград», начало — в 22.45 по московскому времени.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова 14 октября также сыграют с Турцией. Подготовку к игре со Швецией россияне начнут в понедельник, 8 октября. Команда соберется в Новогорске, а уже на следующий день отправится в Калининград.
Состав сборной Швеции: