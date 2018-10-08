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17:50 (мск), источник: ТАСС

Около 32 тысяч билетов продано на матч Лиги наций Россия — Швеция

МОСКВА, 8 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Порядка 32 тысяч билетов продано на матч Лиги наций между сборными России и Швеции по футболу, который пройдет в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Матч Россия — Швеция пройдет 11 октября на «Калининград-Арене», вмещающей 35 016 человек. Начало игры — 22:45 мск.

На другой матч Лиги наций между сборными России и Турции, который примет сочинский стадион «Фишт», продано порядка 26 тысяч билетов. Встреча пройдет 14 октября и начнется в 19:00 мск. Вместимость арены составляет 44 287 зрителей.

Лига наций является новым турниром УЕФА, призванным заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы — 2020.

Сборные России, Турции и Швеции играют во второй группе лиги B. Турецкая сборная провела два матча и набрала три очка, столько же в активе у россиян после одной игры. Шведские футболисты идут без набранных очков.

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