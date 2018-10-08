Около 32 тысяч билетов продано на матч Лиги наций Россия — Швеция

Источник: РИА "Новости"

Матч Россия — Швеция пройдет 11 октября на «Калининград-Арене», вмещающей 35 016 человек. Начало игры — 22:45 мск.

На другой матч Лиги наций между сборными России и Турции, который примет сочинский стадион «Фишт», продано порядка 26 тысяч билетов. Встреча пройдет 14 октября и начнется в 19:00 мск. Вместимость арены составляет 44 287 зрителей.

Лига наций является новым турниром УЕФА, призванным заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы — 2020.