Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.10
Севилья2
Сельта1
Футбол. Зарубежный
7.10
Эспаньол3
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
7.10
Ворскла0
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
7.10
СПАЛ1
Интер2
Футбол. Зарубежный
7.10
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
7.10
ПСЖ5
Лион0
Все события
Фоторепортажи
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Три футболиста покинули расположение сборной Италии из-за травм

Сборная Италии лишилась сразу трёх футболистов в преддверии матчей с Украиной и Польшей, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Наверх
Источник: AP 2018

Расположение национальной команды покинули защитники Данило Д’Амброзио («Интер») и Алессио Романьоли («Милан»), а также нападающий Патрик Кутроне («Милан»).

Д’Амброзио не поможет сборной из-за проблем с физикой. У Романьоли было ранее было выявлено мышечное растяжение. Кутроне по-прежнему испытывает проблемы с лодыжкой после повреждения, полученного в составе сборной Италии U21 в прошлом месяце.

10 октября сборной Италии предстоит провести товарищеский матч с Украиной. 14 октября итальянская команда сыграет с Польшей в рамках группового этапа Лиги наций.

Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жёны и подруги российских хоккеистов захватили Америку!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Лучшие варианты для продолжения карьеры Хабиба в UFC
«Зенит» вошел в двадцатку самых посещаемых клубов мира
Пара четырехлетия. У России появился шанс в танцах на льду?
Роналду вошел во вторую пятерку претендентов на «Золотой мяч»
Бобслеист Воевода был признан виновным в подмене мочи на ОИ-2014
Такой голевой засухи в «Реале» не было 30 лет. Что происходит?
Стало известно, что Хабиб сказал Конору во время боя
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь