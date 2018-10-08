Три футболиста покинули расположение сборной Италии из-за травм
Сборная Италии лишилась сразу трёх футболистов в преддверии матчей с Украиной и Польшей, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Сборная Италии лишилась сразу трёх футболистов в преддверии матчей с Украиной и Польшей, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Расположение национальной команды покинули защитники Данило Д’Амброзио («Интер») и Алессио Романьоли («Милан»), а также нападающий Патрик Кутроне («Милан»).
Д’Амброзио не поможет сборной
10 октября сборной Италии предстоит провести товарищеский матч с Украиной. 14 октября итальянская команда сыграет с Польшей в рамках группового этапа Лиги наций.