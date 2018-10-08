Три футболиста покинули расположение сборной Италии из-за травм

Расположение национальной команды покинули защитники Данило Д’Амброзио («Интер») и Алессио Романьоли («Милан»), а также нападающий Патрик Кутроне («Милан»).



Д’Амброзио не поможет сборной из-за проблем с физикой. У Романьоли было ранее было выявлено мышечное растяжение. Кутроне по-прежнему испытывает проблемы с лодыжкой после повреждения, полученного в составе сборной Италии U21 в прошлом месяце.



10 октября сборной Италии предстоит провести товарищеский матч с Украиной. 14 октября итальянская команда сыграет с Польшей в рамках группового этапа Лиги наций.