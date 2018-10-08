Получившие повреждения Лунев и Ерохин пройдут обследование в сборной

Источник: РИА "Новости"

Сборная России в рамках Лиги наций 11 октября в Калининграде сыграет с командой Швеции, а 14 октября в Сочи встретится с командой Турции. Подготовку к матчам команда Станислава Черчесова начала в понедельник в Новогорске. Футболисты «Зенита» Ерохин и Лунев получили повреждения в воскресном матче десятого тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Вчера были интенсивные матчи, у ряда игроков были проблемы. Сегодня явились все (футболисты), сдали анализы. По этим данным некоторые работают индивидуально, например, Алан Дзагоев. Завтра он, скорее всего, будет в общей группе», — сказал Безуглов журналистам.