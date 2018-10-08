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17:55 (мск), источник: Р-Спорт

Получившие повреждения Лунев и Ерохин пройдут обследование в сборной

НОВОГОРСК (Московская область), 8 окт — РИА Новости, Вероника Столбунова. Футболисты сборной России Андрей Лунев и Александр Ерохин в понедельник пройдут МРТ, после чего будет принято решение, останутся ли они в расположении национальной команды, заявил врач сборной Эдуард Безуглов.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России в рамках Лиги наций 11 октября в Калининграде сыграет с командой Швеции, а 14 октября в Сочи встретится с командой Турции. Подготовку к матчам команда Станислава Черчесова начала в понедельник в Новогорске. Футболисты «Зенита» Ерохин и Лунев получили повреждения в воскресном матче десятого тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Вчера были интенсивные матчи, у ряда игроков были проблемы. Сегодня явились все (футболисты), сдали анализы. По этим данным некоторые работают индивидуально, например, Алан Дзагоев. Завтра он, скорее всего, будет в общей группе», — сказал Безуглов журналистам.

«Более серьезные повреждения у Андрея Лунева и Александра Ерохина. Сегодня будет МРТ. У Лунева подозрение на незначительную травму бедра, а у Ерохина незначительные повреждение коленных связок. После МРТ будет принято решение о том, останутся ли они в сборной или отправятся на лечение в клубы», — добавил он.

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