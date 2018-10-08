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18:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов: У Ерохина повреждена связка, на этом сборе он нам не поможет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что полузащитник Александр Ерохин пропустит сбор национальной команды из-за травмы.

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Источник: РИА "Новости"

Также наставник рассказал о том, кто станет преемником Игоря Акинфеева, который завершил карьеру в сборной.

«У Дзагоева и Лунёва как таковых травм нет. А у Ерохина повреждена связка. На этом сборе он нам не поможет.

Никаких проблем с выбором вратаря у нас нет. В рабочем режиме всё смотрим. Лунёв тот сбор провёл на высоком уровне. Сейчас он в хорошем состоянии. Гилерме в Лиге чемпионов играет, Шунин хорошо провёл прошлый сезон и проводит этот. В любой команде бывают травмы и дисквалификации. Команда для этого и существует, чтобы других подменять. Никаких сомнений нет.

Черышеву дали возможность выспаться. Он прилетит сегодня вечером. У нас 21 футболист есть. Подумаем — будем ли кого-то вызывать вместо Ерохина. Мысли определённые есть. Из прессы всё узнаете, — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

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