Черчесов: У Ерохина повреждена связка, на этом сборе он нам не поможет
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что полузащитник Александр Ерохин пропустит сбор национальной команды
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что полузащитник Александр Ерохин пропустит сбор национальной команды
Также наставник рассказал о том, кто станет преемником Игоря Акинфеева, который завершил карьеру в сборной.
«У Дзагоева и Лунёва как таковых травм нет. А у Ерохина повреждена связка. На этом сборе он нам не поможет.
Никаких проблем с выбором вратаря у нас нет. В рабочем режиме всё смотрим. Лунёв тот сбор провёл на высоком уровне. Сейчас он в хорошем состоянии. Гилерме в Лиге чемпионов играет, Шунин хорошо провёл прошлый сезон и проводит этот. В любой команде бывают травмы и дисквалификации. Команда для этого и существует, чтобы других подменять. Никаких сомнений нет.
Черышеву дали возможность выспаться. Он прилетит сегодня вечером. У нас 21 футболист есть. Подумаем — будем ли