Черчесов: У Ерохина повреждена связка, на этом сборе он нам не поможет

Источник: РИА "Новости"

Также наставник рассказал о том, кто станет преемником Игоря Акинфеева, который завершил карьеру в сборной.

«У Дзагоева и Лунёва как таковых травм нет. А у Ерохина повреждена связка. На этом сборе он нам не поможет.

Никаких проблем с выбором вратаря у нас нет. В рабочем режиме всё смотрим. Лунёв тот сбор провёл на высоком уровне. Сейчас он в хорошем состоянии. Гилерме в Лиге чемпионов играет, Шунин хорошо провёл прошлый сезон и проводит этот. В любой команде бывают травмы и дисквалификации. Команда для этого и существует, чтобы других подменять. Никаких сомнений нет.