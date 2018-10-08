Сборная восстанавливается: без Черышева и Ерохина, но с Головиным
Сборная России в понедельник провела первое занятие в рамках сбора перед домашними матчами со сборными Швеции и Турции.
Сборная России в понедельник провела первое занятие в рамках сбора перед домашними матчами со сборными Швеции и Турции.
В Москве холодает, в сборной, кажется, — тоже. От теплого сентябрьского настроения, когда в Новогорске собрались веселые молодые люди с накладными усами не остались и следа. Вроде прошел только месяц, но в этот раз на базу в Подмосковье приехали усталые футболисты, измотанные действительно тяжелым месяцем. Вторая половина сентября и начало октября выдались богатой на матчи: и чемпионат России, и еврокубки, и Кубок. Почти у каждого из сборников по два матча в неделю. Здесь уже не до искрометных шуток, поздравлений и
Сюда добавляются еще и травмы. В общей группе в понедельник не тренировались Алан Дзагоев, Андрей Лунев и Александр Ерохин. Полузащитник ЦСКА вышел на поле вместе со всеми, но после установки в сопровождении одного из тренеров пошел в тренажерный зал. «Все ребята, приехав в сборную, сдали анализы, — рассказывал врач сборной Эдуард Безуглов. — По результатам этих анализов Дзагоев тренируется индивидуально. Думаю, завтра он присоединится к общей группе».
Лунев и Ерохин вообще подошли к полю только после начала тренировки — они были на обследовании. Они остались на бровке, а вот сопровождавший их Безуглов побежал к Станиславу Черчесову через все поле. Короткий спокойный диалог, легкий кивок Черчесова, по которому невозможно понять эмоции главного тренера, и на этом все — судьба футболистов была решена.
У Дзагоева и Лунева травм по большому счету нет, есть обычное утомление. Ерохин — да, там связка повреждена. Думаю, Ерохин на этом сборе нам не поможет. Вызывать
кого-товместо него? У нас 21 футболист есть, подумаем, что нам в этом плане есть.
Ерохин покинул расположение команды примерно через час после тренировки, когда в Новогорске еще работали журналисты.
Главное, что обсуждают в сборной — два недавних боя. Между Нурмагомедовым и Макгрегором и между знаменитой связки Кокорин — Мамаев и московским чиновником. По первому экспертное мнение высказал Артем Дзюба: «Мой прогноз сработал, теневой лидер был Хабиб, — рассуждал Артем. — Когда Конор выдохся, он даже в стойке начал проигрывать. Все ожидаемо. В этом бою Магрегор разочаровал, а Хабиб достойно выступил и заслуженно победил. Тем интереснее будет смотреть реванш».
Тема второго боя официально — под запретом. Когда один из журналистов попытался спросить про драку у Александра Головина,
Головин, несмотря на не самое удачное начало сезона, был бодр и даже в меру весел. Было видно, что он безумно рад снова оказаться в привычной атмосфере. Именно об этом говорил Станислав Черчесов, когда объяснял вызов полузащитника, еще набирающего кондиции после травмы.
— Тут все свои, я смогу спокойно разговаривать, общаться. В
Сам Черчесов был немногословен. Точнее к нему почти не было вопросов — про Кокорина и Мамаева не спросишь, а основные вещи по составу он объяснил в Доме футбола сразу после его объявления. Разве что объяснил отсутствие еще одного сборника — Дениса Черышева. Полузащитнику «Валенсии» не нашли удобного рейса, поэтому в Москву он прилетел только в понедельник вечером.
— Мы стараемся, чтобы все прилетали вовремя, но это не тот случай — даже на перекладных он на тренировку не успел бы, — отметил тренер. — Мы дали ему возможность выспаться. Он прямым рейсом из Валенсии прилетит сюда в 19.35. Не было смысла гонять его через
Александр Рогулев из Новогорска.