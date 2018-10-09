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10:31 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана произвела замену в составе перед матчами Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу произвела замену в составе перед матчами Лиги наций, информирует официальный сайт КФФ.

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В рамках группового этапа турнира подопечные Станимира Стойлова 13 октября в Риге сыграют со сборной Латвии, а через три дня на стадионе «Астана Арена» примут команду Андорры.

В этих играх Стойлов по причине травмы не сможет рассчитывать на полузащитника шымкентского «Ордабасы» Еркебулана Тунгышбаева. Вместо него в сборную вызван защитник алматинского «Кайрата» Александр Соколенко.

Добавим, что Казахстан после двух игр с одним очком замыкает группу 1 в Лиге D, уступая Латвии (1) по дополнительным показателям. Возглавляет квартет Грузия с шесть баллами, Андорра (2) идет второй.

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