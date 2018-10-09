Сборная Казахстана произвела замену в составе перед матчами Лиги наций

В рамках группового этапа турнира подопечные Станимира Стойлова 13 октября в Риге сыграют со сборной Латвии, а через три дня на стадионе «Астана Арена» примут команду Андорры.

В этих играх Стойлов по причине травмы не сможет рассчитывать на полузащитника шымкентского «Ордабасы» Еркебулана Тунгышбаева. Вместо него в сборную вызван защитник алматинского «Кайрата» Александр Соколенко.