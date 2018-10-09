Сборная Казахстана произвела замену в составе перед матчами Лиги наций
Сборная Казахстана по футболу произвела замену в составе перед матчами Лиги наций, информирует официальный сайт КФФ.
Сборная Казахстана по футболу произвела замену в составе перед матчами Лиги наций, информирует официальный сайт КФФ.
В рамках группового этапа турнира подопечные Станимира Стойлова 13 октября в Риге сыграют со сборной Латвии, а через три дня на стадионе «Астана Арена» примут команду Андорры.
В этих играх Стойлов по причине травмы не сможет рассчитывать на полузащитника шымкентского «Ордабасы» Еркебулана Тунгышбаева. Вместо него в сборную вызван защитник алматинского «Кайрата» Александр Соколенко.
Добавим, что Казахстан после двух игр с одним очком замыкает группу 1 в Лиге D, уступая Латвии (1) по дополнительным показателям. Возглавляет квартет Грузия с шесть баллами, Андорра (2) идет второй.