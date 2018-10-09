Манчини рассказал, почему не вызывал Балотелли и Белотти на матч с Украиной
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил свое решение не приглашать в команду Марио Балотелли и Андреа Белотти.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил свое решение не приглашать в команду Марио Балотелли и Андреа Белотти.
Итальянцам предстоит 10 октября провести товарищеский матч с Украиной, а 14-го сыграть с Польшей в рамках Лиги наций.
— В настоящий момент Балотелли и Белотти не в лучшей форме, но они являются частью команды, — цитирует l'Equipe Манчини. — Дверь в сборную открыта для всех. Когда Марио и Андреа будут готовы на 100 процентов, они будут вызваны.