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10:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Манчини рассказал, почему не вызывал Балотелли и Белотти на матч с Украиной

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил свое решение не приглашать в команду Марио Балотелли и Андреа Белотти.

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Источник: РИА "Новости"

Итальянцам предстоит 10 октября провести товарищеский матч с Украиной, а 14-го сыграть с Польшей в рамках Лиги наций.

— В настоящий момент Балотелли и Белотти не в лучшей форме, но они являются частью команды, — цитирует l'Equipe Манчини. — Дверь в сборную открыта для всех. Когда Марио и Андреа будут готовы на 100 процентов, они будут вызваны.

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